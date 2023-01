Die Sturmböen sind abgezogen, die Wetterlage beruhigt sich. Aber wie lief es am Montagmorgen im Berufsverkehr in der Region Hannover? Hier die Verkehrslage.

Viele Staus: So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Hannover. Start in die neue Woche in der Region Hannover. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen in der Nacht deutlich, morgens kann es auf den Straßen durchaus glatt sein.

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 9 Uhr)

– Um 6.19 Uhr meldete die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) eine Gefahrenstelle auf der A2 in Höhe Langenhagen: Dort lagen Gegenstände auf der Fahrbahn. Nach 10 Minuten war die Meldung wieder aufgehoben.

– Stau gab es auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe Bothfeld – 6 Minuten Zeitverlust.

– Gefahrenmeldung von der B65 Südschnellweg: Zwischen Anderten und Höversche Straße stand ein defekter Lkw.

– Auf der Vahrenwalder Straße gibt es in Höhe der Heinrich-Heine-Straße eine Baustelle. Noch bis zum 28. Februar ist dort die Fahrbahn in beiden Richtungen auf zwei Fahrspuren verengt. Staufalle!

– Stau-Meldung auch vom Südschnellweg: Bis zu fünf Minuten Zeitverlust mussten Autofahrer am Montagmorgen einplanen.

– Auf der B6 Am Leineufer in Stöcken gab es einen Stau in Fahrtrichtung Süden. Gegen 9 Uhr rollte der Verkehr wieder.

– Stau auf dem Messeschnellweg in Richtung Norden vor der Abfahrt Bischofshol. Gegen 8.40 Uhr war auch diese Meldung aufgehoben.

– Den täglichen Stau gab es wieder auf der Frankfurter Allee B6/B65 in Fahrtrichtung Nord vor dem Ricklinger Kreisel. Mindestens 5 Minuten Verzögerung. Stau auch rund um den Landwehrkreisel.

– Zwischen Westenholz und dem Dreieck Hannover-Nord gab es auf der A7 eine Baustelle. Dort drohte Staugefahr. Ebenso auf der A7 zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd.

