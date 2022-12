Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen Pflastersteine in der Region Hannover. Aufgrund von Blitzeis kommt es zu zahlreichen Unfällen.

Vorsicht Eisglätte! So war die Verkehrslage in Hannover am Montagmorgen

Hannover. Nach einem eisigen Winterwochenende haben Eisregen und Glätte Niedersachsen erreicht. In der Nacht zum Montag zog von Südwesten her gefrierender Regen auch über die Region Hannover, dadurch bildete sich auf zahlreichen Straßen Glatteis. Das brachte erhebliche Verkehrsbehinderungen und Unfälle mit sich.

Für die Region Hannover warnte die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) vor allem vor glatten Fußwegen und Nebenstraßen. Im Gegensatz zu Hauptstraßen seien diese am frühen Morgen noch nicht gestreut. Regiobus hatte deswegen den Betrieb erst mit Verspätung aufgenommen: Seit 9 Uhr fahren die Busse aber wieder.

Zahlreiche Unfälle in der Region – Wartezeiten beim Notruf 110

Zwischen 0 und 8 Uhr Uhr hatte die Polizeidirektion Hannover bereits etwa 220 Einsätze im Zusammenhang mit Eis und Glätte in der Region Hannover registriert – hauptsächlich Blechschäden. Unfälle mit schwer verletzten Personen oder sogar Toten wurden bislang nicht verzeichnet, so ein Sprecher. Unfallschwerpunkte sind bislang noch nicht bekannt.

Wegen der hohen Zahl von Unfällen kann es am Montag zu Wartezeiten beim Notruf 110 kommen. Die Polizeidirektion Hannover bat Verkehrsteilnehmende deshalb: Wer in einen Unfall verwickelt ist, bei dem lediglich ein Blechschaden vorliegt und bei dem sich die betroffenen Fahrerinnen und Fahrer einig sind, muss nicht unbedingt die Polizei hinzu rufen. So sollen Kapazitäten für schwerwiegende Einsätze gesichert werden, bei denen es möglicherweise Verletzte gibt.

„Wo lediglich Blechschäden ohne verletzte Personen zu verzeichnen sind, reicht es, die Kontaktdaten auszutauschen“, so ein Polizeisprecher.

Schulausfälle in der Region Hannover und weiten Teilen Niedersachsens

In mehreren Landkreisen und Städten fiel der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Das kündigten etwa die Region Hannover, die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Grafschaft Bentheim, Leer, Osterholz, Stade, Wittmund und Vechta sowie die Städte Delmenhorst, Hildesheim und Wolfsburg an - außerdem Stadt und Landkreis Osnabrück. In Stadt und Landkreis Göttingen entfällt der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen, aber nicht an den berufsbildenden Schulen.

Der ADAC empfiehlt, langsam, vorausschauend und umsichtig zu fahren. Die Devise lautet: größeren Abstand zum Vordermann halten, sanft bremsen und gefühlvoll lenken. Wer kann, sollte das Auto bei Blitzeis stehen lassen. „Wird man unterwegs vom Eisregen überrascht, lieber eine Pause einlegen und dort im Zweifel auf den Streudienst warten“, so der Automobilclub.

– Stau gibt es aktuell auf der B6 am Tönniesbergkreisel. Zwei Kilometer.

