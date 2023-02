﻿Diese Promis besuchen den ersten Tag des Opernballs in Hannover

Hannover. Sie war noch ein bisschen müde, der Feier war dann doch ein bisschen ausgeartet: „Wir wollten eigentlich nur zu viert Pizza essen gehen. Am Ende waren wir dann 40 Leute beim Italiener“, erzählt Ariane Jablonka (55) von der spontanen Sause anlässlich des Schnapszahlgeburtstages am Donnerstag im „Stromboli“. Anzusehen war ihr das nicht – was hauptsächlich an dem funkelnden Hingucker lag, den die Chefin des Klavierhauses Döll trug!

„Es sieht so aus, als wäre ich in Diamanten gefallen, oder?“, so die 55-Jährige, als sie über den roten Teppich ins Opernhaus schritt. Schick, schick! Schon sehr viel eher wurde aus ihrem Geschäft dieses Schätzchen in die Oper gebracht: ein Steinway Flügel mit dem Namen Spirio. Besonderheit: Das Instrument kann von alleine spielen, passende Stücke wie „Bésame mucho“ und „Girl from Ipanema“ waren natürlich schon voreingestellt.

Kennen sich lange: Opernintendantoin Laura Berman mit Ariane Jablonka, die ja auch in der Stiftung Staatsoper tätig. © Quelle: Rainer Dröse

Apropos „bésame“ – zu deutsch: Küss mich! Kann sich Vanessa Erstmann (37) eigentlich noch an ihren ersten Kuss erinnern? „Oh ja! Das war in der Grundschule, ich habe von einem Klassenkameraden einen Handkuss bekommen“, so die Jazz-Club-Chefin lachend. „Das war richtig niedlich.“ Niedlich war übrigens auch die Aufregung von Konditorin Elli Wehrmann (36), die mit ihren süßen Macarons das erste Mal beim Opernball war: „Ich bin irgendwie ganz aufregt“, hatte sie schon nachmittags festgestellt. Dabei kann sie ihr Handwerk doch aus dem Effeff, für Nervosität hat sie doch gar keinen Anlass. Womöglich hat es dann doch am Zucker gelegen, die 36-Jährige hat so ziemlich alles vorher probiert ...

Der Handkuss in der Grundschulzeit: Vanessa Erstmann bekam den von einem Klassenkameraden. © Quelle: Rainer Dröse

Sylvie Heitmann (47) musste in Sachen erster Kuss nicht lange überlegen: „Ich war 15 Jahre alt, ist also schon ganz schön lange her“, so die Ehefrau von htp-Chef Thomas Heitmann (53). „Ich war nüchtern und sehr verliebt.“ Das Paar hatte sich schon vor Langem Karten für den Opernball gekauft, „wir können es kaum erwarten, zu tanzen. Deshalb sind wir schließlich hier“. Wen der 53-Jährige zuletzt geküsst hat, weiß er: „Natürlich meine Frau. Gerade vorhin wieder.“ Ehe sie aber busselnd in Richtung Tanzfläche verschwanden, schauten sie noch in der Loge von Ballsponsor Audi vorbei.

„Opernhaus spielt sich in die Herzen der Bürger“

Vor dort oben hatte man einen besonders schönen Blick auf das Geschehen unten auf dem Parkett. So auch Patrick Döring (49), der das fünfte Mal dabei ist: „Ich finde es nach wie vor großartig, wie sich das Opernhaus in die Herzen der Bürger spielt – besonders wichtig nach der vergangenen Woche! Die Mischung aus Musik, Tanz, Kreativität und Smalltalk ist einzigartig“, so der FDP-Politiker. Wie wahr! Toller Auftakt eines zauberhaften Ballwochenendes.