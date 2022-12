Hochsaison: In den knapp vier Wochen bis Heiligabend herrscht auf den Weihnachtsbaum-Plantagen von Rainer Backhaus (links im Bild) Hochbetrieb. Tausende Euro hat der Landwirt in eine neue Baumnetzmaschine investiert.

Ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist für viele unverzichtbare Tradition – bleibt das auch so in Zeiten hoher Inflation und dramatischer Energiepreisentwicklung? Auf den Weihnachtsbaumplantagen rundum Hannover wie etwa auf dem Backhaushof in Gilten herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb.

