﻿Besondere Geburt in Hannover: Baby kommt im Taxi zur Welt

Hannover. Es kommt vor, dass Kinder im Rettungswagen geboren werden. Aber eine Geburt auf der Rückbank eines Taxis hat es in Hannover (vermutlich) auch noch nicht gegeben. Bis der Adrian kam. Der hatte es nämlich verdammt eilig.

Geburt zwei Minuten nach Fahrtbeginn

Adrians Mutter hat am Donnerstag, 28. April, Wehen bekommen. Sein Vater rief deshalb um 11.45 Uhr ein Taxi. Damit sollte es in das Geburtshaus gehen, berichtet der Geschäftsführer der Taxizentrale Hallo Taxi, Sven-Marcus Fürst. Schon drei Minuten später sei der Fahrer bei der Familie gewesen, um 11.51 Uhr stieg das Paar in den Wagen. Aber Adrian wollte nicht mehr warten: Nur zwei Minuten nach Abfahrt erblickte der Junge während der Fahrt auf der Rückbank das Licht der Welt.

Fahrer holt Polizei zur Hilfe

Fahrer Schahier S. habe so etwas noch nicht erlebt, erzählt Fürst. Und auch in der Taxizentrale kann sich niemand an eine Geburt im Taxi erinnern. Fahrer Shahier sei zunächst ganz gelassen geblieben, dann habe er geistesgegenwärtig gehandelt: An einer roten Ampel sah er zwei zufällig dort stehende Streifenwagen der Polizei. Shahier S. berichtete den Beamten von der Lage, und dann ging es wieder ganz schnell: Mit Polizeieskorte, ein Wagen mit Blaulicht vor dem Taxi, habe das Taxi dann laut Fürst schneller als üblicherweise erlaubt mit den Neugeborenen und den frischgebackenen Eltern ins Geburtshaus fahren können.

Die Mutter hielt währenddessen Adrian fest im Arm. Im Geburtshaus wurden sie von einer Hebamme und einer Krankenschwester bereits erwartet.

Adrian hatte es besonders eilig

„Das war knapp“, sagte Adrians Mutter Raimonda anschließend. Sie hatte offenbar unterschätzt, dass es Adrian besonders eilig hatte. „Wäre der Taxifahrer nicht so schnell da gewesen, wäre Adrian im Treppenhaus zur Welt gekommen.“ Und sie lobte auch die Gelassenheit und Hilfsbereitschaft des Fahrers.

Adrian ist mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 4010 Gramm auf die Welt gekommen. Er hat einen großen Bruder. Taxi-Geschäftsführer Fürst kündigte an, Adrian mit einer Starthilfe zu unterstützen. Schließlich sei es die erste Taxigeburt in Hannover gewesen.

Im Januar hatte die Polizei eine hochschwangere Frau mit Blaulicht ins Krankenhaus eskortiert. Die Frau hatte mit Wehen in einem Stau auf der A2 bei Hannover festgesteckt. Sie war dank der Hilfe der Beamten noch rechtzeitig vor der Geburt in der Klinik angekommen.