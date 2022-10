﻿Extremismusfoscherin im Interview: „Als Frau zieht Annalena Baerbock besonderen Hass auf sich“

Beleidigungen und Drohungen gegen Politiker und Politikerinnen wie jetzt offenbar auch gegen Außenministerin Annalena Baerbock gehören mittlerweile zu unserer Realität. Woher diese Wut kommt und wie man ihr begegnen kann, ordnet im Interview die Sozialpsychologin Beate Küpper ein.

Frau Professor Küpper, Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock muss nicht nur in der Ukraine Schutzweste tragen – auch im niedersächsischen Wahlkampf war das nötig. Ist das die neue Normalität unserer Volksvertreterinnen und -vertreter?

Die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern hat leider in den vergangenen Jahren zugenommen. In einer vom Städte- und Gemeindebund beauftragten Studie gaben zwei Drittel der befragten Kommunalpolitikerinnen und -politiker aus ganz Deutschland an, bereits persönlich bedroht worden zu sein. Die Lage habe sich in der Corona-Pandemie noch einmal zugespitzt. Angefangen bei Beschimpfungen im Internet über Aufmärsche von Fackelträgern vor ihren Wohnhäusern bis hin zu massiven körperlichen Bedrohungen. Die Attentate auf Oberbürgermeisterin Henriette Reker aus Köln, Bürgermeister Andreas Holstein aus Altena bis hin zum ermordeten CDU-Politiker Walter Lübke sind traurige Beispiele.