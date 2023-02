Neue Messe: In Hannover geht es drei Tage lang um Schlafprobleme

Wer ein gebrauchtes Auto kaufen will, braucht gute Nerven: Die Auswahl an Gebrauchten ist knapp, die Preise extrem gestiegen. Allein in Niedersachsen wechselten vergangenes Jahr 130.000 Autos weniger den Eigentümer, die Branche beklagt ein Umsatzminus in Milliardenhöhe. Woran das liegt und ob Besserung in Sicht ist, lesen Sie hier.