﻿Bestseller-Autorin in Laatzen: Plädoyer für die arbeitende Mehrheit

Laatzen. Sarna Röser (35) gehört laut dem Magazin „Capital“ zu den Top-Talenten der deutschen Wirtschaft. Und wer die Frau erlebt, bekommt schnell den Eindruck: Sie hat eine Mission. Sie stammt in vierter Generation aus einer schwäbischen Unternehmerfamilie, die im Tiefbau tätig ist.

Und nun ist Sarna Röser auch noch unter die Autorinnen gegangen. Ihr Buch „Ein Plädoyer für die Mehrheit“ will Mut machen, für eine leistungsstarke Wirtschaft und für Mitarbeiter, die Lust auf Arbeit haben. Insofern war ihre Einladung ins „Brainhouse 247“ (die Zahl steht für rund um die Uhr) ins ehemalige Siemens-Gebäude nach Laatzen nur folgerichtig. „Ich will Arbeit sexy machen“, sagt der Projektentwickler von „Brainhouse 247“ und Gastgeber Björn Steiner. Unter den Zuhörern sind 96-Chef Martin Kind und Laatzens Bürgermeister Kai Eggert (parteilos).

Junge Unternehmer wollen mehr politisches Gehör finden

Björn Steiner und Sarna Rösner merkt man an, dass sie für ihre Aufgabe brennen. Druckreif, mit großer Überzeugungskraft und voller Optimismus reden sie über ihre Mission. „Ich habe Anfang 2023 angefangen, dieses Buch zu schreiben“, sagt die Autorin. Kaum erschienen, steht das Buch auf der „Spiegel“-Bestsellerliste. Darin prangert sie an, dass in der Öffentlichkeit Scheinthemen diskutiert, aber die wirklichen wichtigen Angelegenheiten nicht angepackt werden. Aus ihrer Sicht sind das: Fachkräftemangel, Bildung, Digitalisierung und Klimawandel.

Wenn die Jungunternehmerin spricht, tut sie das stets mit großer Gestik und einem Lächeln. „Das war mein Ziel. Um in der politischen Debatte gehört zu werden, mussten wir auf die Spiegel-Bestsellerliste gelangen. Wir müssen aus dem Lagerdenken raus“, sagt sie, auf den Erfolg als Autorin angesprochen. Als Vorsitzende des Bundes Junger Unternehmer hat sie den längst. Der Bund setzt sich für die Abschaffung der Rente mit 63 Jahren ein. Stichwort: Fachkräftemangel.

Wenig Analyse

Martin Kind kannte die Unternehmerin bislang noch nicht, ist aber von ihrem Veränderungswillen angetan. „Vom Grundsatz her begrüße ich es, wenn sich Menschen engagieren.“ Und dann schiebt er hinterher: „Wir müssen solidarischer werden.“ Es sei in der Gesellschaft kein Platz mehr für Egoismen.

So etwas könnte auch Sarna Rösner sagen. Sie will den Leuten, die „jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen“, eine Stimme geben. Also der Mehrheit. Ihr Buch hat einen starken appellativen, deskriptiven Charakter. Wer die Analyse einer postindustriellen, medialen Gesellschaft sucht, als Ansatzpunkt für gerechte Lösungen, wird keine Freude an dem Buch haben.

Probleme der Gesellschaft beschrieben

Aber das war auch nicht das Anliegen der Frau. „Ich habe meine Perspektive als junge Frau und Unternehmerin aufgeschrieben. Und die Probleme benannt, die ich im Land sehe“, sagt sie selbstbewusst. Sie glaubt, dass das freie Unternehmertum noch viel innovativer wäre – ohne eine überbordende staatliche Bürokratie.

Selbstbewusst stellt Björn Steiger auch sein „Brainhouse 247“ vor. Noch ist der Innenausbau des ehemaligen Siemens-Gebäudes in vollem Gange. In gut drei Monaten soll dort aber das „Arbeiten der Zukunft“ stattfinden. Firmen können dort für ihre Mitarbeiter Arbeitsstätten mieten. Inclusive Fitnessstudio, Gesundheitsprävention, Kinderbetreuung, gesundem Essen aus nachhaltigem Anbau. Und das rund um die Uhr. Steiger schätzt das Potenzial dieser Idee auf 100 „Brainhouses“ in Deutschland.

Beim Rundgang durch die Arbeitsstätten ist auch die Jungunternehmerin begeistert. Innovation, Wertschätzung, Begeisterung – für Steiger und Rösner ist das die Währung für eine erfolgreiche Zukunft.

