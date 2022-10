﻿„Unschuld“: Bestsellerautor Takis Würger stellt in Hannover sein neues Buch vor

Er ist ein Kind der Region, als Schriftsteller hat er sich international einen Namen gemacht: Takis Würger (37) veröffentlicht am 26. Oktober sein neues Buch „Unschuld“. Mit uns hat der Wennigser, der am 10. November in Hannover liest, über Zweifel, die USA, Heimatgefühle und Schmalzkuchen gesprochen.

Hannover. Auch wenn er bereits ein bisschen über sein neues Buch gesprochen hat, etwa auf dem „Blauen Sofa“ bei der Frankfurter Buchmesse, ist das mit der offiziellen Premiere dann doch ein anderer Schnack: „Die Veröffentlichung macht mich ziemlich nervös. Was daran liegen dürfte, dass bei einer Premierenlesung noch niemand das Buch gelesen hat.“ Am 26. Oktober erscheint mit „Unschuld“ (Penguin, 304 Seiten, 22 Euro) das vierte Buch von Takis Würger (37). Und ab dem Zeitpunkt dürfte sich das mit dem „noch niemand gelesen haben“ rasch ändern.

Was sich trotz Tausender verkaufter Exemplare, Plätzen auf Bestsellerlisten, internationalen Erfolgen, Auszeichnungen (Silberschweinpreis für „Der Club“ für das beste Debüt beim internationalen Literaturfestival lit.Cologne, Euregio-Schüler-Literaturpreis für „Stella“) und Verfilmungen (passiert aktuell mit „Der Club“) nicht verändert hat, ist die latente Unsicherheit, eine Vorsicht, die der 37-Jährige an den Tag legt – sich selbst gegenüber. „Zu einer Lesung geht man ja nur, weil man den Autor kennt und ihm gerne zuhören möchte. Ob das bei mir der Fall sein wird, kann ich nicht beurteilen.“

Takis Würger: „Unschuld“. Penguin, 304 Seiten, 22 Euro. © Quelle: Penguin

Jedenfalls hat der Schriftsteller Freunden Bescheid gesagt, zur Vorstellung von "Unschuld" in die Berliner Location Backfabrik zu kommen und am besten gleich Freunde und Geschwister mitzubringen. Er lacht: "Wenn ich so weitermache, sind am Ende nur Leute da, die ich kenne." Die Lesung in seiner Wahlheimat ist gleichzeitig der Auftakt einer Lesereise; in gut sechs Wochen stehen um die 30 Veranstaltungen auf dem Plan. "Ich freue mich sehr drauf." Was auch daran liegt, dass er sein Buch so selbst neu kennenlernt: "Wenn man liest, dann auch noch laut vorliest, tritt man dem Ganzen neu gegenüber."

Neben der Freude beherrschen Würger Zweifel. Die vielleicht in der Natur der Sache liegen, wenn man bereits Erfolge vorzuweisen hatte. Und welche, die nach der Veröffentlichung von "Stella" entstanden sind. Zur Erinnerung: Schon vor dem Erscheinen wurde das Buch heftigst kritisiert. Tagelang stritten die Feuilletons der Republik über Würgers fiktive Geschichte um die reale Stella Goldschlag, einer Deutsch-Jüdin, die während des Zweiten Weltkriegs als Kollaborateurin der Nazis Juden in Berlin aufspürte und verriet.

Autoren, Freunde, der Region verbunden: In Hannovers Apostelkirche hat Sylvia Madsack im Sommer 2021 mit Takis Würger ihren Roman „Enriettas Vermächtnis“ vorgestellt. © Quelle: Samantha Franson

„Eine sehr intensive Erfahrung“, resümiert der Schriftsteller diese Zeit im Jahr 2019. „Da bringt es Zweifel mit sich, wenn man kritisiert wird.“ Er gesteht, dass diese Welle der Kritik sehr viel Einfluss auf die Schreibphase von „Unschuld“ genommen hat – seinem ersten Buch nach „Stella“ (das folgende „Noah“, das danach erschienen war, war beim Erscheinen bereits fertig gewesen). „Meine ersten drei Bücher habe ich deutlich schneller geschrieben“, erklärt er. „Stella“ sei zudem aus einem Guss entstanden, beim Debüt „Der Club“ hatte er ohnehin nur eine geringe Erwartung. „Da hätte es mich schon gefreut, wenn es überhaupt jemand außer meiner Mutter gelesen hätte.“

Jetzt aber, quasi als renommierter Autor, der darüber hinaus nach 13 Jahren seinen ebenso erfolgreichen Reporterjob beim „Spiegel“ an den Nagel gehängt hat, „war die Erwartung eine ganz andere“. Er hat am eigenen Leib erfahren, was Debatte bedeutet: positives Feedback – aber auch Verrisse. Sich davon aufhalten zu lassen, kam aber nie infrage. Der Mann, der seine Wurzeln in Wennigsen weiß, wollte schließlich „nicht nicht schreiben. Ich bin Schriftsteller; der Prozess macht mir Spaß; ich schreibe einfach gern“.

„Unschuld“ Molly Carver ist verzweifelt: Ihr Vater Florentin soll in 35 Tagen hingerichtet werden, wegen des Mordes an dem Jungen Casper Rosendale – zum Todeszeitpunkt 16 Jahre alt. Die junge Frau, die seit der Inhaftierung ihres Vaters bei ihrem Onkel Mick lebt, will den Tod ihres Vaters durch die Giftspritze verhindern. Sie ist sicher, dass der Mann, der als Gärtner bei den Rosendales gearbeitet hat, unschuldig ist – auch wenn er den Mord an dem erschossenen Teenager gestanden hat. Unter falschem Namen schleust sich die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Molly als Hausmädchen bei den Rosendales ein. In dem Anwesen stößt sie, die in einer Wohnwagensiedlung aufgewachsen ist, nicht nur auf unfassbaren Reichtum und Machtstrukturen, sondern auch auf Caspers jüngeren Bruder Joel. Der läuft alles andere als gerade und entpuppt sich womöglich als Schlüsselfigur bei der Suche nach der Wahrheit. Ein spannender Trip, der einen in die widersprüchliche Wunderwelt Amerikas zieht, und die Protagonisten dank Ich-Erzählweise nahbar macht.

Allerdings habe es Momente gegeben, in denen er schlichtweg nicht wusste, wie er es schaffen sollte, sich an den Laptop zu setzen. Angefangen hat er trotzdem. „Und nach fünf Seiten dachte ich, hey, das ist vielleicht ja doch okay geworden – und das unabhängig von meiner Stimmung.“ Als Profi weiß er, dass es ganz unabhängig davon ist, ober er beim Schreibprozess glücklich, traurig oder von Zweifeln geplagt ist, wie andere am Ende das neue Buch wahrnehmen.

Und er weiß: „Wenn man sie überwindet, sind Zweifel gut.“ Würger hat sie überwunden. Er hat dagesessen und die Geschichte um die Molly Carver und ihre zum Tode verurteilten Vater kreiert und aufgeschrieben. Einen Roman, wie er sagt, einen Krimi, wie man hinzufügen könnte. Spannend allemal, nicht nur, weil Protagonistin Carver versucht, ihren Vater vor der Giftspritze zu bewahren und den wahren Mörder des 16-Jährigen Casper Rosendale zu finden.

Erzählungen und Gesellschaftskritik

Da fand Würger es wieder, dieses Reportergen, das ihn immer schon angetrieben hat, auf Recherche zu gehen. Denn neben dem erzählerischen Plot sind in „Unschuld“ einige echte Themen, die Würger einfließen lässt. Dafür hat er mehrere Monate in den USA recherchiert – das Waffenproblem Amerikas (die Geschichte spielt in New York und im Hudson Valley), die weit verbreitete Medikamentensucht in der Gesellschaft sowie die Tücken der seltenen Huntington-Krankheit.

Zu all dem hat der 37-Jährige eine Vorstellung wie Meinung. Zur Huntington-Krankheit: „Eine Freundin ist Ärztin, wir reden über unsere Jobs.“ Und als diese Frau irgendwann von der härtesten Diagnose, die sie je überbringen musste, erzählte, horchte er auf: „Eine Krankheit, als hätte sie sich der Teufel ausgedacht.“ Würger tauchte in der Welt dieses schlimmen Erbleidens ein, arbeitete eng mit einer Stiftung zusammen. Im Buch leidet der Vater von Molly Carver an der Krankheit, die junge Frau womöglich auch...

Im Buch ist die Familie des Opfers eng mit der Waffenlobby verbunden, Vater Rosendale hat diverse Gewehre und Pistolen im Haus. „Ein zentrales Thema der amerikanischen Gesellschaft, das, wenn man ehrlich draufblickt, einfach eine Rolle spielen musste. Ich finde es faszinierend zu sehen, was die USA Großes hervorbringen, aber wie das Land sich aber auch in Aspekten, zum Beispiel bei der Todesstrafe, als Schurkenstaat zeigt“, so Würger.

Witzigerweise blitzt auch das Boxen in „Unschuld“ kurz auf, den Sport übt der 37-Jährige im echten Leben aus, und er stand im Zentrum von „Der Club“. „Damit muss ich mal aufhören, sonst wird es albern“, sagt er lachend und weist darauf hin, dass Schriftstellerkollege John Irving (†80) in seinen Werken unermüdlich das Ringen eingebracht hat: „Aber vielleicht muss man Irving sein, um das zu dürfen.“

Volles Haus: Takis Würger hat seinen Aufregerroman „Stella“ damals im Schauspielhaus vorgestellt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was Würger sowieso darf und auch möchte, ist seinen neuesten Streich zu Hause in der Region vorzustellen. "In Hannover hatte ich die schönste Lesung meines Lebens", versichert er in Bezug auf den Abend im Januar 2019, als er "Stella" im ausverkauften Schauspielhaus präsentierte. "Es ist schön, zu Hause zu sein", hatte der 37-Jährige da gesagt, "und das kam von Herzen."

Ehe er in seiner Heimatregion – sowohl in der City als auch in der Aula seiner alten Schule in Wennigsen – liest, führt ihn sein Weg an die Georgstraße, zum Schmalzkuchenverkäufer, „der immer diesen Puderzucker an den Händen hat. Die Schmalzkuchen schmecken immer noch wie vor 20 Jahren.“

Takis Würger liest am 10. November, 19.30 Uhr, bei Leuenhagen & Paris (Lister Meile 39). Den Abend moderiert Margarete von Schwarzkopf. Karten kosten 15 Euro und sind in der Buchhandlung erhältlich.