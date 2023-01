﻿Ein Besuch am Raschplatz: Wie schlimm ist es dort wirklich?

Brennpunkt am Raschplatz: Der Verbindungstunnel zum Hauptbahnhof lockt Trinker- und Drogenbanden an.

Hannover. Die Treppen vom Hintereingang des Hauptbahnhofs herunter zum Raschplatz bieten ein friedliches, fast lebloses Panorama. Nur wenige Menschen verschlägt es am Mittag an den Ort, wo ab Mai bei schönem Frühlingswetter Volleyball gespielt werden soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Plan, den die Stadt in der vergangenen Woche vorgestellt hat, ist ambitioniert: Die 1000 Quadratmeter große Fläche soll zusätzlich zu dem großen Beachvolleyballfeld einen Bereich mit Liegestühlen beinhalten. 250 Menschen sollen auf den angelegten Zuschauerrängen Platz finden. Von "Strandfeeling" spricht Stadtrat Axel von der Ohe (SPD).

Das Wetter am Dienstagmittag ist zwar noch kühl, aber dennoch wie ein Vorgeschmack auf den kommenden Frühling. Die Sonne scheint. Auf dem unterirdischen Platz kommen die Strahlen allerdings nicht wirklich an. Auf dem Boden gibt es Zeichen und Hinterlassenschaften vom Wochenende. Glassplitter liegen auf dem Asphalt, kleine Schnapsflaschen in den Ecken. Einige von ihnen sind sogar noch gefüllt. Unspektakulär ruhig geht es sonst zu, auffällig blinkt nur die Anzeige der Spielbank. Einige der weiteren angrenzenden Läden stehen leer, der Rest zählt kaum Kunden.

Ambitionierter Plan für das Frühjahr: So könnte der Raschplatz im Mai 2023 aussehen. (Visualisierung) © Quelle: Heiko Heybey (Visualisierung)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein einfaches Beobachten ist nicht möglich

Das Leben spielt woanders. Aus dem Tunnel, der eine Verbindung zum Hauptbahnhof herstellt, drängen laute Gespräche auf den fast menschenleeren Raschplatz. Da, wo die Überdachung anfängt, sammeln sich Gruppen von Menschen auf beiden Seiten. In einem engen Kreis stehen Personen versammelt. Jemand gestikuliert wild. „Finger weg da!“ Schnell wird es aggressiv. Es wird diskutiert, die Stimmen dröhnen durcheinander.

Wenn man sich nicht in der Traube befindet, fällt man auf. Unbeteiligte meiden den Tunnel. Die Situation einfach zu beobachten, funktioniert hier nicht. Schnell nähert sich einer aus der Menge. „Was willst du hier? Worauf wartest du?“ schallt es herüber. Erwischt! Mühsam gelingt es, die aufgebrachte Stimmung zu beruhigen. Es wird sogar eine Zigarette angeboten. Und abgelehnt.

Seit November 2022 gilt am Raschplatz ein Verbot von gefährlichen Gegenständen. © Quelle: Christian Behrens

Das Thema Drogen bestimmt die Gespräche

Zigaretten sind nicht das Einzige, das die Anwesenden hier an den Mann bringen möchten. Nur wenige Minuten vergehen, ein paar Meter weiter: Erneut sucht einer Kontakt. "Brauchst du 'ne Subutex?", fragt ein Mann ganz direkt. Er ist nur schwer zu verstehen, nüchtern scheint er nicht mehr zu sein. Auf Nachfrage, erklärt er, dass es sich dabei um ein Beruhigungsmittel handelt. Subutex ist der Handelsname für Buprenorphin, ein Heroinersatzstoff, ähnlich wie Methadon. Er selbst verkaufe es nicht, aber er habe die nötigen Kontakte. Ein Geheimnis macht er daraus nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Besuch der Sicherheitskräfte ist nicht mehr als Routine

Das Geschehen im Tunnel fordert die Sinne heraus. An allen Fronten passieren Dinge. Menschen laufen von der einen Seite zur anderen, manche entfernen sich, einige kommen neu dazu. Vom Raschplatz nähern sich zwei Sicherheitskräfte, die Stimmung wird noch aufgeregter. Die beiden Mitarbeiter der Firma Protec begeben sich direkt zur Menschenmenge. Sie scheinen zu wissen, wo sie hinmüssen. Wieder wird diskutiert, die Traube löst sich auf, als sei es lang erprobt. So schnell, wie sie gekommen sind, verschwinden die Sicherheitskräfte wieder. 20 Meter weiter findet sich die Gruppe wieder zusammen. War was?

Lesen Sie auch

Im Tunnel geht es aggressiv zu

Geldscheine werden aus der Tasche gezückt, Dinge wandern von einer Hand in die andere. Worüber die Menschen in der Masse reden, ist schwierig herauszufinden. Kommt jemand zu nahe, der nicht zu Szene gehört, schlägt ihm oder ihr schnell Aggressivität entgegen. „Was willst du?“ schreit ein Mann dann. Zeit zu gehen. Auf dem Weg in die Bahnhofshalle ein weiterer Mann, der etwas zu verkaufen hat. Schwer, ihn zu überhören: „Wer braucht Methadon?“, ruft er in den Tunnel hinein. Zum ersten Mal macht er das sicher nicht. Einen Milliliter des Heroinersatzes wäre für 20 Euro erhältlich, zwölf Milliliter habe er insgesamt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Jasper Bennink