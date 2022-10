﻿Besuche in Krankenhäusern: CDU verlangt einheitliche Regeln für Hannover

Hannover. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatten sich die Krankenhäuser in der Region Hannover auf eine einheitliche Besucherregelung geeinigt, jetzt herrscht allerdings großes Durcheinander. Während es beispielsweise bei Diakovere keine Einschränkungen gibt, lässt das Klinikum der Region Hannover allgemein nur zwei Personen pro Besuch zu, allerdings gibt es dort auch strengere Regelungen. In Großburgwedel, Lehrte und Laatzen ist nur ein Besucher pro Patient und Tag erlaubt. Und es gibt unterschiedliche Vorgaben, zur Anzahl und Besuchsdauer der Besucher, die gleichzeitig in ein Zimmer dürfen.

„Regelung ist unklar und problematisch“

Die Regelung sei aber unklar und mit Problem verbunden, sagt Michaela Michalowitz aus der CDU-Regionsfraktion. Was sei beispielsweise zu tun, wenn die Patientin nicht allein in einem Zimmer liege? Michalowitz berichtet von einem Besucher, der zu einer Angehörigen in einem Vierbettzimmer wollte. Das Problem: Die Angehörigen der Patientinnen in dem Zimmer kennen sich nicht und können sich deshalb nicht absprechen. Die Folge sei gewesen, dass der Besucher lange vor dem Patientenzimmer warten musste, weil eine Besucherin bereits bei einer anderen Patientin im Zimmer war.

Und als die Besuchszeit überschritten war und die Besucherin immer noch im Zimmer war, wollte das Personal nichts unternehmen. Der vor dem Zimmer wartende Besucher sollte die Angelegenheit selbst regeln.

CDU schlägt virtuellen Besucherkalender vor

„Solche Probleme müssen und können vermieden werden“, sagt die CDU-Politikerin. Wichtig sei, dass alle Kliniken in der Region Hannover wieder eine einheitliche Besucherregelung bekommen, fordert sie. Das würde den Bürgerinnen und Bürgern den Überblick erheblich erleichtern.

Michalowitz schlägt deshalb ein digitales System vor, zum Beispiel einen virtuellen Besucherkalender. Dann hätten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit Zeitfenster zu reservieren und müssten nicht so lange warten. „Ein solches System erleichtert nicht nur in der aktuellen Situation die Lage, sondern kann auch langfristig dabei helfen, Besucherbewegungen in den Kliniken zu steuern und volle Krankenhauszimmer zu verhindern“, sagt Michalowitz. Eine Regel gilt überall: Ein Corona-Test ist vor dem Besuch von Patienten in Krankenhäusern nötig.

Von Mathias Klein