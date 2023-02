﻿Beton-Blumenkübel auf Karmarschstraße stören City-Händler und Politiker

City-Händler und FDP ärgern sich über Beton-Pflanzkübel, die die Stadt auf die Linksabbiegespuren der Karmarschstraße gestellt hat. Die Stadt kündigt jetzt an, dass die Kübel in der wärmeren Jahreszeit verschwinden sollen.

Hannover. Mehrere Beton-Pflanzkübel blockieren die Linksabbiegespuren von der Karmarschstraße in die Schmiedestraße und in die Leinstraße. Seit November stehen die Kübel dort – und machen einen kümmerlichen Eindruck. So sehen das jedenfalls die City-Gemeinschaft und die FDP im Rat. „Pflanzen und Kübel sehen äußerst traurig aus. Soll das das neue Erscheinungsbild der Innenstadt sein?“, fragt FDP-Ratsherr Patrick Döring in Anspielung auf die Ambitionen der Stadt, Hannovers City einen neuen Look zu verpassen. „Piefige Kübel mit Gestrüpp“ seien das, meint FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Baudezernent: Kein Highlight der Stadtgestaltung

Auch Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, kann sich Schöneres auf der Karmarschstraße vorstelle. „Warum nimmt die Stadt nicht jene roten Kunststoffkübel, die bei den ,Experimentierräumen’ zum Einsatz kamen?“, fragt sich Prenzler. Damit spielt er auf die temporären Spiel- und Spaßaktionen der Stadt auf verschiedenen City-Plätzen im vergangenen Sommer an.

Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) räumt ein: „Die Kübel sind sicherlich kein Highlight der Stadtgestaltung.“ Die Stadt hat sie im Herbst aufgestellt, um die Linksabbiegespuren, die wegen Baustellen in der Schmiedestraße ohnehin nicht zur Verfügung standen, aufzuwerten. Anders gesagt: Die Kübel sollten die Straße verschönern.

Nach Weihnachten sollten die Kübel eigentlich wieder verschwinden. Da man aber die Pflanzen im Winter nicht umtopfen konnte, ohne ein Absterben der Vegetation zu riskieren, werde die Stadt die Kübel erst in der wärmeren Jahreszeit entfernen, sagt Vielhaber.