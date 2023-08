﻿Betreuungsausfälle in der Kita: Monatelange Zumutung

Hannover. Personalmangel, kurzfristige Schließung und Betreuungsausfälle, fehlende Transparenz: Immer mehr Eltern, die ihre Kinder in einer der 13 Kitas des Trägers Maschseekinder untergebracht haben, beschweren sich darüber, dass die Betreuung in ihren Einrichtungen wenig verlässlich und der Umgang mit den Erziehungsberechtigten nicht transparent ist.

Monatelange Zumutung

Nachdem sich unlängst Mütter über zwei Einrichtungen des Trägers im Osten der Stadt beklagt hatten – es habe mehr als 150 Stunden Betreuungsausfälle gegeben, zudem oftmals kurzfristige Gruppenschließungen und keine Rückmeldung oder Information von der Geschäftsführung – schlagen diesmal Mütter und Väter einer Kita im Westen Alarm. „Nach der Sommerschließzeit sollte es nach einem Studientag für das Team am Dienstag losgehen“, berichtet ein betroffener Vater. Dazu kam es allerdings nicht für alle Kinder der Einrichtung – die entsprechende Nachricht einer Gruppenschließung kam zum Frühstück.

„Das ist eine Zumutung – und zwar seit Oktober“, so der Vater. Auch eine Notbetreuung komme nur selten zustande, „Programm läuft da aber natürlich nicht mehr.“ Jana Dera Tolez hat gleich zwei Kinder in derselben Einrichtung. Am Dienstagfrüh hat sie nicht nur erfahren, dass eine Gruppe nicht öffnen kann und ihre Kinder zu Hause bleiben müssen, sondern dass Einrichtungsleitung plus Stellvertretung zu Dienstbeginn ihre Kündigung erhalten hätten. „Die Erzieher wollen gerichtlich dagegen vorgehen, wir wissen nicht, was passiert ist“, so die dreifache Mutter. Ihrer Meinung nach aber „stinkt der Fisch vom Kopf“.

„Diese Darstellung ist so nicht richtig, und ich würde gern konkretere Auskunft dazu erteilen – doch würde ich damit wohl die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen verletzen“, sagt Denis Siewert, Geschäftsführer der Maschseekinder. „Auch ein angespannter Arbeitsmarkt darf nicht dazu führen, dass qualitative Abstriche in der Pädagogik in unseren Häusern gemacht werden müssen.“

Kita-Start mit halber Kraft

Die Geschäftsleitung sei laut Elternschaft unerreichbar, Mails würden nicht beantwortet, Erzieher, die vermitteln wollten, gemaßregelt. „Mein Sohn hatte in einem Jahr sechsmal einen Erzieherwechsel“, so Dera Tolez. Für die Eingewöhnung neuer Kinder würden Aushilfskräfte aus anderen Einrichtungen mit eingesetzt, „ein paar Tage reichen aber nicht und Kontinuität bedeutet dieses Vorgehen ja auch nicht.“ „In unseren Häusern besteht ein Beschwerdekonzept, das auch die Einbeziehung der Geschäftsleitung vorsieht“, betont dagegen Siewert.

Der Träger Maschseekinder hat zum 1. August drei neue Einrichtungen in der Stadt eröffnet. Am Kronsberg ist der Betrieb entgegen der Ankündigung mit halber Kraft gestartet – Betreuung nur bis Mittags. „Es ist ja klar, dass überall Fachpersonal fehlt. Dann muss man aber nicht gleich noch mit drei Kräften pro Gruppe werben, das ist irreführend“, meint die Dreifachmutter. Sie ist Elternvertreterin der Kita im Westen, mit ihren Kollegen hat sie Stadt und Jugendamt informiert, „ein Auge auf die Katastrophe zu haben“.

„Wir garantieren an keiner Stelle eine permanente Anwesenheit von drei Kräften je Gruppe. Allerdings wurde dies vereinzelt nicht in dieser Klarheit auch verstanden – wir haben aktuell unsere Konzeptionen auf eine eindeutigere Kommunikation hin geprüft und verbessert, sodass wir alle Eltern besser in ihrer Erwartungshaltung abholen können“, so der Geschäftsführer. Aktuell und auch perspektivisch finde die Ganztagsbetreuung gesichert statt. „Wir befinden uns diesbezüglich im Informationsfluss mit der Stadt Hannover und der Landesschulbehörde.“

Ungutes Gefühl

Einmal hatte das Jugendamt schon in einer anderen Kita interveniert, damit zumindest Träger und Eltern an einen Tisch kamen. Auch in der Gemeinde Isernhagen hat der Träger im vergangenen Jahr für Unruhe gesorgt – ihm wurde als Kita-Betrieber gekündigt. Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Maschseekindern sei nicht so verlaufen, wie man sich das vorgestellt habe, erklärte der Leiter des Jugendamts damals.

„Ich habe ein ungutes Gefühl“, sagt auch der junge Vater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Ich würde liebend gerne die Einrichtung wechseln mit meinem Kind, aber eine Alternative ist nicht leicht zu bekommen.“

