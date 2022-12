﻿Betreuungsausfälle in Kita Großgoltern: Eltern werfen Bürgermeister „Mangelverwaltung“ vor

In der integrativen Kindertagesstätte Großgoltern hängt der Haussegen schief. Die Eltern sind sauer, weil es dort immer wieder zu Betreuungsausfällen gekommen ist. Die Situation ist inzwischen eskaliert: Sie haben nun einen Offenen Brief an Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof geschrieben.

Barsinghausen. Die Eltern der integrativen Kindertagesstätte in Großgoltern haben die Nase voll – vom Personalmangel und Betreuungsausfällen in der Einrichtung. Die Mütter und Väter schlagen nun Alarm und nehmen in einem offenen Brief Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) ins Visier. Ihm werfen sie vor, sich seit einem Jahr nicht um die Missstände zu kümmern und mit einer „Mangelverwaltung“ zu planen.

In dem Schreiben wird deutlich, dass die Lage zwischen Schünhof und den Eltern mittlerweile eskaliert ist. Ein Grund könnte sein, dass sich der Verwaltungschef bislang keinem Gespräch gestellt hat. Auf einen Brief vom 11. November habe er zunächst gar nicht reagiert. Erst auf weiteren Druck wurde ein Termin mit den Eltern vereinbart. Der wurde allerdings kurzerhand wieder gecancelt und sollte erst im Januar nachgeholt werden.

Termin kommende Woche

Das ließen sich die Mütter und Väter nicht gefallen und schrieben nun den offenen Brief. Daraufhin erklärte sich Schünhof bereit, sich doch kurzfristig mit den Betroffenen zu treffen. „Der Termin findet am 22. Dezember statt“, sagt Claas Heemann, eines von sechs Elternbeiratsmitgliedern. Das Treffen sei „angesichts dieses Eskalationspotenzials“ eingeschoben worden, erklärt der Verwaltungschef. Der vorherige Termin sei geplatzt, weil er erkrankt war, so Schünhof.

Den berufstätigen Eltern brennt das Problem allerdings unter den Nägeln. Henning Warneke, von dem ein Kind die Krippe besucht und das andere in einer Gruppe ist, berichtet über seinen Erfahrungen in den vergangenen Wochen: „Es ist nicht einmal vorgekommen, dass beide Kinder bis 16 Uhr betreut wurden.“ Jeden Tag musste immer eines der Kinder bereits mittags aus dem Kita wieder abgeholt werden. Mutter Sandra Rupprecht bestätigt diese Erfahrungen. Und die sind auch nicht neu: Mit Unterbrechungen im Frühjahr und im Frühherbst bestehe das Problem bereits seit November 2021.

Arbeitgeber ungehalten

Die unzuverlässige Betreuungssituation hat zur Folge, dass die Mütter und Väter ihre Kleinen entweder selbst betreuen oder eine andere Betreuung organisieren mussten. Das ist anstrengend. „Wir haben mittlerweile fast alle unsere Belastungsgrenze überschritten“, heißt es in dem offenen Brief. Hinzu käme, dass die Arbeitgeber „zunehmend mit Unverständnis reagieren“, wenn die Mütter und Väter ihren Jobs nicht nachgehen können, weil sie die Kinderbetreuung neu organisieren müssen.

Schünhof bedauert die Entwicklung der aktuellen Diskussion:. „Ich habe großes Verständnis für die Sorgen und Nöte der betroffenen Eltern.“ Am 22. Dezember sollen nun „alle Aspekte der aktuellen Situation“ auf den Tisch kommen und „Lösungswege ausgelotet“ werden.

Vorwürfe zurückgewiesen

Den Vorwurf einer schlechten Personalplanung und einer „Mangelverwaltung“ weist der Ratshauschef zurück. Es gebe durchaus Vertretungskräfte für die Kinderbetreuung, „aber aufgrund einer sehr hohen Zahl an kurzfristigen Ausfällen durch Krankheit war selbst diese Personalreserve erschöpft“, so Schünhof. Die Eltern verweisen darauf, dass die Situation sich zwar in den vergangenen Wochen zugespitzt hatte, das identische Problem aber bereits vor einem Jahr aufgetreten war.

Eine Ausweitung der Fortbildungstage und damit einhergehend Einschränkungen bei den Betreuungszeiten sorgt zudem für Probleme. Eine tarifvertragliche Vereinbarung für mehr regelmäßige Weiterbildung sei in der Sache richtig, betont Schünhof, „angesichts des Fachkräftemangels im Erziehungsbereich kann dies aber nicht so ohne Weiteres aufgefangen werden“. Bildungstage seien positiv, so Claas Heemann: „Muss man deswegen aber immer die Einrichtung schließen? Bei jedem normalen Arbeitgeber werden Mitarbeiter auch weitergebildet, aber das macht man versetzt und schließt nicht den Betrieb.“