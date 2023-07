Krasse Schockanrufe in Hannover: Immer wieder geht es um Unfälle und Kaution

Hannover. Immer wieder haben Betrüger mit dieser perfiden Masche Erfolg, was andere Kriminelle zum Nachahmen animiert: Die Rede ist von sogenannten Schockanrufen. Am Telefon geben sich die Täter als nahe Angehörige aus, die sich in einer Notlage befinden und finanzielle Hilfe brauchen. Wahlweise gaukeln sie auch die Rolle eines Polizisten vor. Das Opfer wird meistens massiv unter Druck gesetzt, eine vermeintliche Kaution zu stellen.

So haben gerade erst wieder falsche Polizisten eine Frau aus Hannover um mindestens 100.000 Euro gebracht. Die Betrüger hatten behauptet, die Tochter der 58-Jährigen habe bei einem Verkehrsunfall den Tod einer Schwangeren verschuldet. Sie solle eine Kaution bezahlen, um zu vermeiden, dass die Tochter ins Gefängnis kommt. Das tat sie und übergab, schockiert und derart von den Betrügern überrumpelt, Wertgegenstände an einen vermeintlichen Polizisten. Leider längst kein Einzelfall in der jüngeren Vergangenheit.

Wegen Handy am Steuer angehalten: Polizei bewahrt Barsinghäuser Ehepaar vor Trickbetrügern

Handy am Steuer - dieses „Vergehen“ bewahrte ein älteres Ehepaar aus Barsinghausen davor, auf Trickbetrüger hereinzufallen. Die Senioren waren bereits auf dem Weg nach Hildesheim, wo sie vermeintlichen Mitarbeitern der dortigen Staatsanwaltschaft eine Kaution von 110.000 Euro übergeben wollten, um ihre Tochter aus der Haft „freizukaufen und gerade dabei, den Übergabeort zu klären.

Weil die 73-jährige Frau am Steuer ihres Autos telefonierte, wurden aber eben echte Polizisten auf das Paar aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle gab die Frau an, sie spreche gerade mit der Staatsanwaltschaft. Man habe ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie nur gegen Zahlung der hohen Kaution aus der Haft entlassen werde. Die Kontaktaufnahme mit der Tochter hatten die Betrüger den Senioren zuvor verboten. Einen Teil des verlangten Geldes hatte der 80-jährige Ehemann in bar während der Fahrt auf dem Schoß.

Schockanruf in Garbsen: Sohn braucht Geld für Medikamente

Im Mai beispielsweise versuchten Betrüger mit einer dramatischen Geschichte am Telefon, an das Geld einer 81-Jährigen aus Garbsen-Berenbostel zu gelangen. Es hieß, ihr Sohn liege auf der Intensivstation und benötige dringend teure Medikamente. Zum Glück wurde die Frau misstrauisch.

Betrug in Sarstedt: Sohn verletzt angeblich eine Frau und ein Kind schwer

Nicht gut ist hingegen dieser Fall ausgegangen: Im März meldeten sich Betrüger bei einem Ehepaar aus Sarstedt. Der vermeintliche Sohn der beiden meldete sich weinend am Telefon, er habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Anschließend übernahm ein anderer Betrüger das Gespräch, stellte sich als Polizist vor und berichtete, dass eine Frau und ihr Kind bei diesem Unfall schwer verletzt worden sei. Ein Richter habe nun eine fünfstellige Kaution angeordnet. Sie agierten dabei offenbar so überzeugend, dass der Ehemann sich mit mehr als 10.000 Euro auf den Weg zur angeblichen Zahlstelle der Staatsanwaltschaft machte.

Seine Frau schöpfte zwar Verdacht, der durch einen Anruf beim echten Sohn auch bestätigt wurde, doch ihren Mann erreichte sie nicht mehr. Die Betrüger wussten genau, wie sie dafür sorgen konnten.

Serie in Völksen: Betrüger versuchen es beim selben Paar viermal in einem Jahr

Besonders hartnäckig waren Telefonbetrüger im Fall der Völksenerin Isolde Callies und ihres Mannes. Nicht weniger als viermal innerhalb eines Jahres versuchten die Kriminellen es, mit Lügengeschichten Geld von dem Ehepaar zu erbeuten. Zunächst probierten sie es mit dem sogenannten Enkeltrick, dann versuchten sie es am späten Abend als falsche Polizisten, beim dritten Anlauf war angeblich die Tochter nach einem Unfall in Schwierigkeiten, dann der Sohn – ebenfalls nach einem Unfall. Jedes Mal war die Telefonnummer des Anrufers unterdrückt. Nie fiel das Paar auf die Betrüger rein.

Wäre fast Opfer eines Schockanrufs geworden: der ehemalige Kriminologe Christian Pfeiffer. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Experten fallen auf die Masche rein: Der Kriminologe Christian Pfeiffer schildert seinen Fall

Dass das aber gar nicht so leicht getan wie gesagt ist, verdeutlicht der Fall von Christian Pfeiffer. Sogar der ehemalige niedersächsische Justizminister und renommierte Kriminologe, ein Mann vom Fach also, wäre fast zum Opfer von Trickbetrügern am Telefon geworden. Im August des vergangenen Jahres erhielt er einen Anruf. „Ich habe ein Kind totgefahren.“ Mehr sagte verzweifelt wirkende Frau am anderen Ende, die sich als seine Tochter ausgab, nicht. Dann wurde ihr das Telefon abgenommen, eine vermeintliche Polizistin sprach weiter. „Ich habe mich in einer Weise verhalten, die ich nicht für möglich gehalten habe“, sagte Pfeiffer hinterher, weshalb er mit dem Fall auch an die Öffentlichkeit ging. Die wackelige Verbindung ins Ausland bewahrte ihn letztlich wohl davor, Opfer der Betrüger zu werden.





68-Jährige hebt 55.000 Euro ab: Aufmerksamer Bankmitarbeiter alarmiert die Polizei

Der Beharrlichkeit eines Filialleiters einer Bank hatte es im vergangenen Jahr eine Frau aus Gehrden zu verdanken, dass sie nicht um 55.000 Euro „erleichtert“ wurde. Die 68-Jährige hatte im März einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten erhalten. Dieser und später auch ein vermeintlicher Staatsanwalt berichteten ihr von einem schweren Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll. Dieser sei daraufhin festgenommen worden und würde nur gegen eine Kautionszahlung in genannter Höhe auf freien Fuß gelassen werden.

Die Seniorin war derart geschockt, dass sie sich von einem aufmerksamen Bankmitarbeiter nicht davon abbringen ließ, mit dem Geld zum vereinbarten Übergabeort nach Hannover zu fahren. Nur gut, dass der Filialleiter seinen Verdacht der echten Polizei meldete.

Polizei: Aufforderung zu Kautionszahlungen ist immer Betrug

Die warnt eindringlich davor, Unbekannten Geld oder Wertgegenstände zu übergeben: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Zweifel einfach auf. Die Polizei rät dazu, im Zweifel eigenständig die 110 zu wählen. Die Leitstelle wisse, wo Einsatzkräfte, auch in zivil, unterwegs seien. Wie die Polizei fordere auch die Staatsanwaltschaft „grundsätzlich keine Angehörigen dazu auf, Kautionen zu bezahlen“, betont Staatsanwalt Can Türkay.

