﻿Bettenmangel in Hannovers Kinderkliniken: Hat sich die Lage entspannt?

Keine freien Betten, zu wenig Personal. Auch in Hannovers Kinderkliniken hat sich die Lage in den vergangenen Wochen besorgniserregend zugespitzt. Sogar die MHH musste schwerkranke Kinder abweisen. Wie sieht die Situation zu Jahresbeginn aus?

Hannover. Eine hohe Zahl an Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern – meist ausgelöst vom RS-Virus – hat Niedersachsens Kinderkliniken in den vergangenen Wochen ans Limit gebracht. Voll belegte Kinderintensivstationen, großer Andrang in den Notaufnahmen, zu wenig Pflegepersonal.

Selbst das Flaggschiff des niedersächsischen Gesundheitssystems, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), musste schwerkranke Patienten abweisen. Agnes Genewein, Vorständin des Kinderkrankenhauses Auf der Bult, forderte in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), schnelle Hilfe: „Unsere Kapazitätsgrenzen sind längst überschritten.“ Wie sieht die Lage nun aus?

Ist der Gipfel der Infekte überwunden oder doch nicht?

„Der Gipfel der Infekte scheint vorerst überwunden. Dadurch gibt es in Praxen und Kliniken etwas Entspannung. Wir können nur hoffen, dass es so bleibt“, sagt der Misburger Kinderarzt und Vorstandsmitglied der Ärztekammer, Thomas Buck. Bult-Sprecher Björn-Oliver Bönsch sagt: „Die Zahlen mit RSV-Infektionen sind in den Ferien zurückgegangen. Wir müssen abwarten, wie sich der Schulbeginn nach den Ferien auswirken wird.“ Ähnlich ist die Lage in der MHH: „Aktuell ist bei uns die Zahl der RSV- und Influenza-infizierten Kinder deutlich rückläufig“, sagt Stefan Zorn. Zwischen Weihnachten und Silvester wurden in der MHH „viele, oft schwer kranke Kinder mit RSV- und Influenza-Infektionen behandelt“.

Aus dem Sozialministerium in Hannover kommen vorsichtigere Töne: „Die Lage in den Krankenhäusern ist weiterhin durchaus angespannt, aber beherrschbar. Stand heute können wir noch nicht verlässlich sagen, ob die Infektionswellen des vergangenen Jahres bereits überwunden sind“, sagt Sprecher Oliver Grimm. Am Mittwoch seien in Niedersachsen 18 von 65 betreibbaren Betten auf den Kinderintensivstationen frei gewesen.

In der MHH sind schon seit Jahren rund 30 Prozent der Kinderintensivbetten durchgehend gesperrt, weil Personal fehlt. In der Regel stehen nur acht bis zwölf Betten zur Verfügung. Deutschlandweit ist das die neue Realität. Laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin muss fast jedes zweite Krankenhaus täglich Notfallpatienten ablehnen.

Kinderklinik Auf der Bult verschiebt mehr als 210 Operationen

Im Kinderkrankenhaus gab es laut Bönsch zu den Höchstzeiten etwa 50 Patienten am Tag mit Infektionserkrankungen, hauptsächlich mit RS-Viren. Die Intensität der RSV-Erkrankungen sei in dieser Saison „auffällig hoch, ärztliches und pflegerisches Personal waren rund um die Uhr bei den RSV-Erkrankten im Einsatz“.

Die Kinderklinik zog die Reißleine: „Über 210 Operationen und rund 120 Termine für nicht-operative Behandlungen mussten abgesagt und neu angesetzt werden.“ Zudem hatte Minister Lauterbach Anfang Dezember an Eltern appelliert, Vorsorgeuntersuchungen für Kinder „wenn möglich zu verschieben, um die Praxen zu entlasten“. Buck kritisiert das: „Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen oder planbare Operationen zu verschieben, bedeutet in der Medizin nichts Gutes. Dies birgt immer ein nicht kalkulierbares Risiko und darf nie die Lösung sein.“

Vorsorge verschoben – Kind stirbt fast an Infektion

Welche dramatischen Folgen eine verschobene Vorsorge haben kann, erlebte er selbst Ende des Jahres. „Einer meiner Patienten konnte im Dezember nicht zur geplanten Vorsorge kommen, weil er krank war. Bei dem Termin hätte auch die nächste Pneumokokken-Impfung angestanden“, so Buck. Tragischerweise infizierte sich das Kind in der Zwischenzeit mit Pneumokokken und wäre „fast gestorben“. Auch das Verschieben sogenannter planbarer Operationen könnten für betroffene Kinder „massive Entwicklungsverzögerungen bedeuten“, warnt der Arzt.

Wie blickt er auf die kommenden Wochen? Buck: „Für uns Kinderärzte werden es arbeitsreiche Wochen, da sich die aufgeschobenen Aufgaben auftürmen.“ Er sei zuversichtlich, dass sich langfristig in der Kindermedizin etwas verändern würde. Denn: „Nach Jahren des Wegsehens hat die Politik die Probleme endlich erkannt.“