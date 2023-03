﻿Bettensteuer in Hannover: Dehoga fordert Ausbau des Geschäftstourismus

Die Fachgruppe Hotels im Dehoga hält eine Reform in Hannovers Tourismus für unerlässlich, will die Stadt den Anforderungen der Zukunft gewachsen sein. Gerade um den Bereich des Geschäftstourismus müsse sich personell stärker gekümmert werden. Helfen sollen ab 2024 die Einnahmen aus der geplanten Bettensteuer.

Geldquelle: 2024 will die Stadt Hannover die Bettensteuer einführen und im Mai 2023 dafür ihr Konzept vorstellen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat am Montag den Ausbau der Tourismusstruktur in Hannover gefordert, der im Wesentlichen durch die Einnahmen der Bettensteuer finanziert werden soll.

Hannover. Die Einführung der Bettensteuer ab 2024 knüpfen Hannovers Hoteliers an den Ausbau der Vermarktungsstruktur im Tourismus. „Wir müssen das Destinationsmanagement neu und vor allem breiter aufstellen. In diesen Aufbau sollte ein Großteil der Einnahmen aus der Bettensteuer fließen“, sagte Alexander Rüter, Vorstandsmitglied der Fachgruppe Hotels im Dehoga, am Montag.

Als Beispiel nannte er die Städte Berlin und Hamburg, wo gerade der Geschäfts-Tourismus breit aufgestellt sei und sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt in europäischen, aber auch interkontinentalen Ländern um die Anwerbung von Kongressen und Messen kümmern. „In Hannover passiert da wenig“, sagt Rüter.

Im Mai soll es ein Konzept für die Bettensteuer geben

Der Rat der Stadt hatte Ende 2022 auf Empfehlung der Kämmerei eine Bettensteuer von pauschal 5 Prozent des jeweiligen Übernachtungspreises verabschiedet. Eingeführt werden soll sie 2024. Sie ist ein Mittel, um die Finanzsituation Hannovers zu verbessern. Inhaltlich feilt die Kämmerei nach Gesprächen mit der Deutschen Messe AG und der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) noch an dem Entwurf.

Im Mai werde man der Politik einen Vorschlag machen, hieß es am Montag aus dem Rathaus. Hinweise und Anregungen arbeite man ein, vor Mai werde man keine Wasserstandsmeldungen dazu abgeben.

In Hamburg beginnt die Zulage bei 25 Euro pro Nacht und Zimmer

Mit 10 Millionen Euro Einnahmen rechnet die Stadt pro Jahr, 3 Millionen Euro sind für Werbung und Marketing für den Tourismus in Hannover vorgesehen. Die Stadt Hannover favorisiert bislang ein Stufenmodell nach Vorbild der Stadt Hamburg. Dort erhebt die Kommune in 1-Euro-Schritten pro 50 Euro Übernachtungspreis netto die Bettensteuer. In Hamburg beginnt die Zulage bei 25 Euro pro Nacht und Zimmer, dann werden 50 Cent fällig. Auf alle Zimmerpreise, die darunter liegen, erhebt die Hansestadt keine Steuer. Ob man das Modell aus Hamburg Eins-zu-eins übernehmen, sei unklar, man denke aber in diese Richtung, hatte Stadtkämmerer und Erster Stadtrat Axel von der Ohe im Januar geäußert. Auch die Kritik vom Dehoga wolle man in die Überlegungen mit einbeziehen.

Cord Kelle und Alexander Rüter von der Fachgruppe Hotels im Hotel- und Gaststättenverband fordern, dass sich vor allem die Struktur der Tourismusförderung den aktuellen Gegebenheiten anpasse. Infolge der Pandemie passiere vieles gerade im Geschäftsbereich nun online und nicht mehr vor Ort. „Hierfür brauchen wir ein Konzept und eine langfristige strategische Ausrichtung, wohin wir wollen“, so Kelle.

„Stehen vor entscheidenden Wochen und Monaten“

Hannover sei nach wie vor weit davon entfernt, die guten Übernachtungszahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 zu erreichen. Nach Kelles Angaben lag die Hotelzimmerauslastung in Hannover 2022 bei durchschnittlich 48,6 Prozent, im Januar 2023 bei 41,1 Prozent, im Februar bei 47,1 Prozent. Im Vergleich zu 2019 seien dies insgesamt rund 20 Prozent weniger, so Kelle weiter. „Sowohl der Geschäfts- als auch der Privattourismus sind deutlich zurückgegangen.“

Sie würden vor entscheidenden Wochen und Monaten stehen, sagt Rüter, in denen die Stadt ein Konzept für die Verwendung der Einnahmen aus der Bettensteuer ausarbeitet. „Wir müssen jetzt eine Struktur hinbekommen, die den Tourismusstandort Hannover nach vorne bringt.“ Dazu gehöre vor allem der Ausbau des Conventions-Sektors, denn der Tourismus in Hannover sei nach wie vor stark von Messen geprägt. Ausdrücklich wollen Rüter und Kelle ihre Forderung nicht als Kritik an der Arbeit der HMTG verstanden wissen, denn die sei chronisch unterfinanziert, weshalb ihr strukturell die Hände gebunden seien. Das Kongress-Büro sei auch nicht der „strategische Entwurf gewesen, den wir uns erhofft hatten“, so Kelle.