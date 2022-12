﻿Dachverband: Einführung der Bettensteuer wirft Hannovers Hotels zurück

Hannover. Der Hotel-und Gaststättenverband Dehoga hat am Montag den Rat der Stadt Hannover aufgefordert, die Verabschiedung der Bettensteuer wieder von der Tagesordnung der letzten Ratssitzung des Jahres kurz vor Weihnachten zu nehmen. „Es wird etwas Unausgegorenes und Schädliches beschlossen und alle schauen weg beziehungsweise winken es durch“, sagt Jörg Lange, Vorsitzender vom Dehoga-Kreisverband Region Hannover. Mit einer Verschiebung bliebe Zeit, die offenen Punkte in Ruhe zu klären. „Messeaussteller sprechen bereits Hotels an, was in Hannover los ist“, so Lange.

Wie berichtet, beabsichtigt die Grün-Rote Ratsmehrheit im Rahmen des elften Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HSK XI) die Einführung einer Bettensteuer, um den hoch defizitären Haushalt zu entlasten. Rund 7,5 Millionen Euro sollen auf diese Weise eingenommen werden. 3 Millionen Euro davon sind für touristische Marketingaktivitäten vorgesehen, so der Plan. Verabschiedet wird das HSK XI in der Ratssitzung am 22. Dezember.

Dehoga: Stadt Hannover bekommt einen Standortnachteil

Der Dehoga kritisiert, dass diese Bettensteuer nur in der Stadt Hannover eingeführt wird, nicht aber zeitgleich in den Umland-Kommunen. Damit hätten die Hotels in der Landeshauptstadt einen erheblichen Standortnachteil gegenüber den teilweise nur ein oder zwei Straßen entfernt liegenden Hotels in Langenhagen oder Laatzen. Es gebe aber auch einen Standortnachteil gegenüber anderen deutschen Städten, die entweder gar keine Abgabe oder eine rein zweckgebundene für Touristen nehmen. „Die Kurtaxe in Hamburg etwa wird zu nahezu 100 Prozent in touristische oder kulturelle Projekte reinvestiert“, so Jörg Lange.

Weiterer Kritikpunkt: Nimmt Hannover eine Bettensteuer, sei die Stadt die einzige Messestadt Deutschlands, in der Aussteller und Besucher belastet würden. „Gerade München als großer Wettbewerber bei vielen Museen wäre dann im Vorteil, so der Dehoga. Mit dem Verweis auf die aktuellen Krisen habe die bayerische Landesregierung die Einführung für München nämlich gekippt. Auch der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern plane das Aus dieser Belastung. „Die Stadtverwaltung Hannover hält dagegen stur an der Einführung fest.“

Bettensteuer ist Bestandteil des Konsolidierungskonzeptes

Grün-Rot zeigt sich von der Kritik des Dehoga unbeeindruckt. „Die Bettensteuer auszusetzen kommt nicht infrage. Sie ist Bestandteil des HSK XI. Wir verbinden sie mit Zuschüssen für das Standort-Marketing. Insofern profitieren Hannovers Hoteliers von ihrer Einführung“, sagte Grünen-Finanzpolitiker Norbert Gast. „Wenn wir auf die Bettensteuer verzichten, müssen wir die Mindereinnahmen an anderer Stelle hereinholen. Die sehe ich aktuell nicht“, so Jens Menge, der finanzpolitische Sprecher der SPD.

Die Bettensteuer sei moderater Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, rund drei Millionen Euro kommen dem Kongresswesen zugute, sie bleiben also im System. Außerdem werde die Bettensteuer erst 2024 umgesetzt. Im kommenden Jahr solle sich die Stadt erst einmal Gedanken machen, wie die Abgabe eingeführt werde. „Eventuell ist zum Beispiel eine Staffelung nach Sternekategorie sinnvoll“, so Jens Menge.

Dehoga fordert Mitspracherecht Ausgestaltung

Der Dehoga hofft, dann bei der Ausgestaltung mit gehört zu werden, was bislang nur unzureichend passiert sei. „Weder über die Art und Weise noch über die Höhe ist jemals mit denen, die es erbringen müssen, ernsthaft gesprochen worden“, äußert Hotelsprecher Cord Kelle. Man selbst habe wiederholt versucht, mit allen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. „Um die eigene Expertise einzubringen und bei einer Umsetzung aktiv zu unterstützen.“