Stadt Hannover erwartet zehn Millionen Euro

Hannover. Die Bettensteuer kommt. Die Stadt Hannover hat die Kernpunkte einer Satzung zur Beherbergungssteuer am Donnerstag vorgelegt. Basierend auf rund 2,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr rechnet die Verwaltung mit Mehreinnahmen in Höhe von rund zehn Millionen Euro, drei Millionen davon sind zweckgebunden zur Förderung des Kongress-, Messe-, Veranstaltungs-, Kultur- und Tourismusstandort vorgesehen.

Bettensteuer gilt nur im Stadtgebiet Hannover

Das soll es kosten: Pro Kopf und Übernachtung werden bis zu einem Bruttozimmerpreis von zehn Euro 50 Cent fällig. Kostet das Zimmer zwischen zehn und 25 Euro, fallen 1,50 Euro an, drei Euro sind es bei einem Zimmerpreis zwischen 25 und 50 Euro, und ab einem Zimmerpreis von über 50 Euro steigt der Betrag in 50-Euro-Schritten pro Zimmerpreis um einen Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren müssen nichts bezahlen.

Die Beherbergungssteuer gilt für alle Arten von Übernachtungen in Hannover, egal, ob touristisch, privat oder geschäftlich. Sie greift bei allen Übernachtungsmöglichkeiten, etwa Hotels, Campingplätze oder Ferienwohnungen. Die Steuer gilt nur im Stadtgebiet von Hannover, Hotels etwa in Langenhagen oder Laatzen müssen also nicht zahlen.

Beherbergungssteuer: Hauptlast tragen die Gewerbetreibenden

Die Beherbergungssteuer ist Teil des vom Rat der Landeshauptstadt Ende 2022 verabschiedeten Haushaltskonsolidierungskonzeptes, das Einsparungen in Höhe von 120 Millionen Euro vorsieht und eine Verbesserung der Einnahmesituation mit eben jener Bettensteuer. „Die einzuführende Beherbergungssteuer wird dem Anspruch gerecht, die nach wie vor bedrohliche Haushaltslage der Stadt Hannover mit zu verbessern“, sagt Axel von der Ohe (SPD), Erster Stadtrat und Kämmerer. Man wolle gleichzeitig aber auch die Stadt Hannover als Kongress- und Tourismusstandort besser positionieren, deshalb flössen 30 Prozent der Steuererträge in die Standortförderung. Welche Maßnahmen gefördert werden, sei Sache des Wirtschaftsdezernats, so von der Ohe.

Die Beherbergungssteuer soll zum 1. Januar 2024 gelten. Die Verwaltung rechnet damit, dass der überwiegende Teil der erhofften zehn Millionen Euro Steuereinnahmen vom Geschäftstourismus getragen wird. Nur 500.000 der für das Jahr 2026 prognostizierten 2,5 Millionen Übernachtungen entfallen auf private und touristische Übernachtungen, so die Prognose. In Zahlen ausgedrückt: acht bis zehn Millionen Euro kommen von Gewerbetreibenden, 750 000 Euro bis zu 1,5 Millionen Euro von Privatleuten in die Stadtkasse.

Rat entscheidet im Juni

Mit der vorgelegten Satzung beschäftigt sich erstmals der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10. Mai, vor der politischen Sommerpause hat dann der Rat am 29. Juni das letzte Wort. Steuerschuldner gegenüber der Stadt ist der jeweilige Beherbergungsbetrieb, der die Steuer dann an den Gast weitergibt. Ob als Extrazahlung oder bereits inkludiert im Übernachtungspreis, ist seine Sache.