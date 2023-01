﻿So setzt sich Better Birth Control für gleichberechtigte Verhütung ein

Anti-Baby-Pille, Spirale oder Kupferkette: Verhütung ist Frauensache. Noch immer. Das will der Verein Better Birth Control ändern. Im Interview erklärt Jana Pfenning, was es für mehr Gleichberechtigung braucht. Sie stellt das Konzept in der Diskussionsrunde im Literarischen Salon am 23. Januar vor.

Frau Pfenning, warum müssen wir Verhütung verändern? Wir haben doch alle unsere sozialen Rollen einstudiert: Männer verwenden Kondome und Frauen kümmern sich um den Rest.

Genau das ist das Problem. Verhütung ist zwischen Männern und Frauen ungleich verteilt. „Der Rest“, um den sich Frauen kümmern müssen, ist zu groß. Aktuell können Männer nur mit dem Kondom verhüten. Für Frauen hingegen gibt es eine Bandbreite an Verhütungsmitteln, jedoch mit zahlreichen Nebenwirkungen. Somit bleiben die ganze Arbeit und die Nebenwirkungen an den Frauen hängen. Das ist ungerecht.

Welche Veränderungen braucht es Ihrer Meinung nach, damit Verhütung gleichberechtigt wird?

Wir fordern mehr Geld für die Forschung an Verhütungsmitteln für alle Geschlechter. Vor allem Männer brauchen mehr Optionen. Die bestehenden Verhütungsmittel müssen verbessert werden, sodass sie weniger Nebenwirkungen haben. Dafür ist ebenfalls mehr Geld nötig. Außerdem brauchen wir mehr Aufklärung. Wir wollen, dass gesetzliche Krankenkassen zu 100 Prozent Verhütungsmittel für Menschen jeden Alters bezahlen.

Um die Situation zu verbessern, haben Sie und Rita Maglio den Verein Better Birth Control gegründet. Warum haben Sie eine Petition gestartet?

Petitionen sind in der deutschen Demokratie zwar nicht sonderlich wirkungsvoll, doch wir wollten erstmal auf das Thema Verhütung aufmerksam machen. Wir haben der Politik, der Pharmaindustrie und der Gesellschaft gezeigt, dass es ein Problem gibt, für das sich viele Menschen interessieren. Im Januar 2021 haben wir die Petition gestartet – und das mit einem riesigen Erfolg. Innerhalb weniger Stunden hatten wir schon mehr als 10.000 Unterschriften zusammen. Nach zwei Monaten waren es mehr als 100.000.

Ungerechte Verteilung: Männer verhüten mit Kondom (rechts), Frauen haben neben der Antibabypille noch viele Methoden zur Verfügung. © Quelle: Friso Gentsch

Durch die Diskussion über Verhütungsmittel haben Sie beiden sich überhaupt erst kennengelernt. Wie kam Ihre gemeinsame Arbeit zustande?

Kurz bevor Corona ausbrach, haben wir beide im Europäischen Parlament in Brüssel gearbeitet. Als wir mit Kolleginnen und Kollegen aller demokratischen Parteien in einer Bar waren, kamen wir plötzlich auf Verhütung zu sprechen. Während wir bei jedem politischen Thema unterschiedliche Meinungen vertreten, waren wir bei der Verhütung alle auf einer Linie: Die Männer am Tisch beschwerten sich, dass sie kaum Möglichkeiten haben, um zu verhüten; die Frauen am Tisch beklagten sich über die starken Nebenwirkungen. Doch eine politische Interessenvertretung gibt es nicht. Seit Jahrzehnten ändert sich nichts an der Situation. Das wollten Rita und ich gemeinsam angehen und haben nach unserer Rückkehr nach Berlin die Arbeit aufgenommen.

Was haben Sie mit Ihrer Lobbyarbeit für eine gleichberechtigte und kostenfreie Verhütung bislang erreicht?

Die Bundestagswahl 2021 war für uns eine großartige Gelegenheit, um unsere Ideen an die Parteien heranzutragen. Im Wahlkampf versuchen die Parteien, neue Zielgruppen zu erschließen. Deshalb kam das Verhütungsthema gerade recht: Es spricht vor allem junge Wählerinnen an. Wir waren überrascht, wie viele Politikerinnen und Politiker durch die Petition auf uns zukamen. Daneben haben wir gezielt Vertreterinnen und Vertreter der Pharmaindustrie, der Krankenkassen und der Politik angesprochen. Am Ende standen unsere Forderungen in fast allen Wahlprogrammen. Nur in das der CDU haben wir es nicht geschafft.

Welche Ihrer Forderungen haben es in die politische Realität geschafft?

Während der Koalitionsverhandlungen haben wir die Parteien erfolgreich weiter angesprochen. Im Koalitionsvertrag steht nun, dass Krankenkassen Verhütungsmittel als Zusatzleistung bezahlen sollen und die Forschung an neuen Verhütungsmitteln für alle Geschlechter gefördert werden soll. Unsere Forderungen sind damit nur teilweise umgesetzt. Deshalb bleiben wir dran. Derzeit arbeiten wir daran, dass die Bundesregierung in diesem Jahr auch wirklich Gelder für die Forschung zur Verfügung stellt.

Der Verein Jana Pfenning und Rita Maglio gründeten 2021 den Verein Better Birth Control. Zum Auftakt starteten sie eine Petition, um darauf aufmerksam zu machen, dass Verhütung noch immer nicht gleichberechtigt ist. Ihre Forderungen tragen sie an politische Entscheider und Entscheiderinnen heran. Jana Pfenning arbeitet als Referentin im Öffentlichen Dienst. Rita Maglio studiert Politikwissenschaften in Berlin und schreibt derzeit ihre Masterarbeit über Verhütung in internationalen Organisationen. Am Montag, den 23. Januar, diskutieren sie ab 20 Uhr im Literarischen Salon im Conti-Foyer der Leibniz-Universität (Königsworther Platz) mit dem Geschlechterforscher Fabian Hennig und der Gynäkologin Claudia Jung-Hoffmann über die Verhütung der Zukunft.

Neben der Empfängnisverhütung sprechen Sie von der Zeugungsverhütung. Was verstehen Sie darunter?

Die Zeugungsverhütung gibt es im allgemeinen Sprachgebrauch nicht. Wir wollen damit zeigen, dass männlich gelesene Personen eine aktive Rolle in der Verhütung übernehmen müssen. Bislang hat männliche Potenz einen anderen Stellenwert als die weibliche: Die Zeugungsfähigkeit einzuschränken, erzeugt in den Köpfen vieler Männer leider immer noch die irrationale Angst, die Männlichkeit zu verlieren.

Von Monika Dzialas