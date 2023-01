﻿Nach Beugehaftdrohung: FDP-Chef Lindner will Rettungswageneinsatz zahlen

Ein Gewaltopfer aus Hannover sollte für die Rettungswagenfahrt zum Krankenhaus Hunderte Euro zahlen und zwischenzeitlich sogar in Beugehaft kommen. FDP-Chef Christian Lindner bietet jetzt an, dass die Partei die Kosten übernimmt.

Bei dieser Veranstaltung geschah die Gewalttat am Kröpcke: Wahlkampfauftritt von FDP-Parteichef Christian Lindner im September 2021 in Hannover.

Hannover. Das Schicksal des Gewaltopfers aus Hannover, das seine Fahrt zum Krankenhaus selbst bezahlen soll, zieht jetzt Kreise bis nach Berlin. Am Sonntagabend hat FDP-Parteichef Christian Lindner dem 74-jährigen Betroffenen angeboten, dass die Partei die Kosten übernimmt. Die Gewalttat eines aggressiven Radfahrers hatte sich während einer Wahlveranstaltung Lindners am Kröpcke ereignet.

FDP-Chef Christian Lindner will Gewaltopfer aus Hannover helfen

Lindner schreibt in einer E-Mail, er habe „mit großer Bestürzung von der Ihnen widerfahrenen Gewalttat und dem daraus entstandenen, strafrechtlichen Vorgang infolge einer unserer Wahlkampfveranstaltungen“ erfahren. Die Tat hatte sich im Sommer 2021 ereignet und sei bislang weder in der Landes- noch in der Bundesgeschäftsstelle bekannt gewesen.

Uwe Bretthauer, Badenstedter Zahnarzt im Ruhestand und 2021 noch als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker für die FDP im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt aktiv, hatte während der Veranstaltung einen Lastenradfahrer auf dem Kröpcke darauf hingewiesen, dass das Radfahren in der Fußgängerzone untersagt ist. Daraufhin schlug dieser ihn zu Boden, Bretthauer wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Nordstadtkrankenhaus gefahren.

Beugehaft-Drohung, weil Opfer Rettungswagen nicht bezahlt

Der Verdacht bestätigte sich zwar nicht. Der privat versicherte Zahnarzt soll nun aber die Kosten des Transports selbst zahlen. Weil er eine hohe Selbstbeteiligung vereinbart hat, muss er die Forderung der städtischen Feuerwehr, die sich inzwischen auf 475 Euro beläuft, voll zahlen. Weil Bretthauer sich weigert, wollte die Stadt ihren ehemaligen Kommunalpolitiker deshalb in Beugehaft nehmen lassen. Sie hat die Ladung zum Hafttermin nun aber nach heftiger öffentlicher Debatte kurzfristig zurückziehen lassen.

Uwe Bretthauer, Opfer einer Gewalttat, soll als Privatversicherter mit hoher Selbstbeteiligung dafür zahlen, dass er nach dem Übergriff eines Radfahrers mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus musste. © Quelle: Christian Behrens

Parteichef Lindner schreibt in seiner Mail, die FDP stimme inhaltlich mit der Beurteilung der Opferschutzorganisation Weißer Ring „überein, dass Sie als Betroffener nicht in der Bringschuld stehen sollten“. Deshalb biete er Bretthauer an, dass die Bundespartei die Summe übernehme. „Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Angebot annähmen, auch wenn es sich hierbei in erster Linie um eine Prinzipienentscheidung handelt“, schreibt Lindner.

Bretthauer will Geld nicht annehmen

Bretthauer hat sich nach eigenen Angaben zwar über die Mail gefreut, will das Angebot aber ausschlagen. „Ich wüsste nicht, warum meine Partei diese Kosten übernehmen sollte“, sagt er. Seiner Einschätzung nach müsste sich die Stadt als Dachorganisation der Feuerwehr das Geld beim Gewalttäter holen.

Der allerdings ist nicht einmal strafrechtlich belangt worden für die Tat. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, weil der zum Tatzeitpunkt 24-Jährige weitere Straftaten ähnlicher Art begangen hat, die schwerer wiegen. Die Logik: Weil sich das Strafmaß nicht wesentlich erhöht hätte, spart der Staat sich die weitere Verfolgung. Auch das trägt zum Ungerechtigkeitsempfinden des Gewaltopfers bei.

Beugehaft abgewendet – Forderung bleibt

Auch wenn die Beugehaft zunächst abgewendet ist: Die Stadt hat angekündigt, sich das Geld trotzdem bei Bretthauer holen zu wollen. Auf welchem Weg, darüber hat er bislang noch keinen Bescheid erhalten.