﻿Region Hannover wächst weiter

Hannover. Das achte Quartal in Folge ist die Bevölkerungszahl der Region Hannover angestiegen. Für insgesamt 1.195.231 Millionen Menschen war die Region in den Monaten Juni, Juli und August die erste Adresse. Es ist die bislang höchste statistisch ermittelte Zahl an Personen mit Hauptwohnsitz Region Hannover – ein Zuwachs von 2258 im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres (1.192.973)

In 16 der insgesamt 21 Städte und Gemeinden der Region sind die Bevölkerungszahlen gestiegen. Den größten absoluten Zuwachs an Personen am Hauptwohnsitz verzeichnete im Umland die Stadt Garbsen mit 236 neuen Bürgerinnen und Bürgern, gefolgt von Neustadt am Rübenberge mit einem Zuwachs von 188 und Burgwedel mit einem Zuwachs von 147 Personen. Burgwedel erzielte im dritten Quartal den größten relativen Bevölkerungszuwachs (plus 0,70 Prozent), gefolgt von Neustadt am Rübenberge (plus 0,41 Prozent) und Pattensen (plus 0,38 Prozent).

Rekordzahlen in der Region

Barsinghausen, Burgdorf, Laatzen, Langenhagen, Lehrte, Neustadt am Rübenberge, Pattensen, Seelze, Sehnde, Uetze, Wennigsen (Deister), Wedemark und Wunstorf erreichen im Umland die höchste jemals festgestellte Zahl von Menschen am Hauptwohnsitz. Burgdorf überschreitet dabei erstmals die Marke von 32.000 Personen.

Hinweis: Grundlage der Bevölkerungsstatistik der Region Hannover sind die Auskünfte aus den Einwohnermelderegistern der Städte und Gemeinden. Die gegenwärtig verfügbaren Daten umfassen die bis zum 30. September 2022 verarbeiteten melderechtlichen Informationen. Die Region Hannover bereitet daraus die Daten für die 20 Städte und Gemeinden des Umlands auf und ergänzt diese punktuell um die eigenständig erstellte Bevölkerungsstatistik der Landeshauptstadt Hannover.

