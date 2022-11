Der Angriff eines 30 bis 40 starken Mobs auf dunkelhäutige Menschen im Steintor hatte 2019 für große Aufregung gesorgt. Am Montagabend sind zwei Männer im Landgericht Hannover wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs verurteilt worden. Die Richterin sieht als Ursache für die Straftaten Veränderungen im „sozialen Gefüge“ des Rotlichtbezirks.

Hannover. Mehr als drei Jahre nach der Menschenjagd am Steintor hat es Montagabend im Landgericht Hannover ein erstes Urteil gegeben. Ramazan K. (31) und Jihad M. (43) sind zu Bewährungsstrafen von je zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die 12. Große Strafkammer befand sie der gefährlichen Körperverletzung in zehn Fällen in Tateinheit mit Landfriedensbruch für schuldig. Ein dritter Angeklagter (33) wurde freigesprochen.