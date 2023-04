Bewaffneter Überfall auf Hannoveraner: Unter falschem Vorwand nach Lübeck gelockt

Drei bewaffnete Männer sollen in Lübeck am Donnerstag einen 26-jährigen Mann aus Hannover ausgeraubt haben. Unter einem falschen Vorwand lockten ihn die Täter in die Hansestadt.

Hannover/Lübeck. Bewaffneter Raubüberfall in auf einen Mann aus Hannover in Lübeck: Drei Männer haben einen 26-Jährigen ausgeraubt und eine fünfstellige Summe erbeutet. Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Polizeidirektion Lübeck und der Lübecker Staatsanwaltschaft ereignete sich das Verbrechen am Donnerstagabend, 20. April, in der Parchamstraße im Stadtteil St. Lorenz Nord.

Mann wollte eigentlich eine Bar kaufen

Für den Kauf einer Bar reiste der 26-Jährige von Hannover nach Lübeck, um sich mit dem vermeintlichen Geschäftspartner zu treffen und das Objekt persönlich anzusehen. Nach Angaben der Polizei sei es beabsichtigt gewesen, den Vertrag noch vor Ort abzuschließen und die vereinbarte Summe am Abend zu übergeben.

Mutmaßliche Immobilienverkäufer rauben den 26-Jährigen aus

Nachdem der Hannoveraner den Treffpunkt erreichte, kam der vermeintliche Verkäufer in Begleitung von zwei weiteren Männern auf den 26-Jährigen zu. „Nach einem kurzen Gespräch wurde der 26-Jährige unvermittelt von den Tatverdächtigen bedroht“, beschreibt Lübecks Polizeisprecherin Claudia Struck den Tathergang.

Laut Polizeisprecherin Struck forderte einer der Männer den Geschädigten mit einer Schusswaffe und einem Messer dazu auf, den Kofferraum seines Fahrzeuges zu öffnen. Anschließend entnahmen die Täter den darin aufbewahrten Geldkoffer. Zudem raubten sie den Fahrzeugschlüssel und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, die nicht medizinisch versorgt werden mussten, sagt Struck.

Die Männer entkommen der Polizei

Der Vorfall ereignete sich auf offener Straße, und mehrere Passanten alarmierten die Polizei. Allerdings entkamen die Flüchtigen, obwohl die Beamten mit sieben Streifenwagen und einem Diensthund nach den Männern fahndeten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Raubes und fahndet nach drei Männer – zwei von ihnen laut Zeugen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.