﻿Bezirksrat Döhren wehrt sich gegen Wegerückbau in der Eilenriede

Drei Kilometer Interessenskonflikt: Auch im Bezirksrat Döhren-Wülfel stößt der geplante Rückbau der Wege in der Eilenriede auf Widerspruch.

Döhren. Auf drei Kilometern kann einiges an Interessen zusammenprallen. Länger sind die Wege – und Wegabschnitte – welche die Stadt Hannover in der Eilenriede zurückbauen möchte, nicht. Von den vorhandenen 105 Kilometern Wege, die sich durch den Stadtwald ziehen, sind das nicht mehr als knapp 3 Prozent. Doch dass das nicht so einfach ist, stellte sich einmal mehr bei der Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel heraus.