﻿Nach schwerem Unfall: Bezirksrat fordert Warnblinkanlage an der Stadtbahnlinie 9 in Bothfeld

Der Übergang über die Gleise der Stadtbahnlinie 9 in Bothfeld soll besser gesichert werden. Das fordert der Bezirksrat. Anfang September war dort ein 16-Jähriger schwer verunglückt.

Hannover. Der Übergang über die Gleise der Stadtbahnlinie 9 soll in Bothfeld zwischen den Haltestellen Bothfeld und Kurze-Kampe-Straße sicherer werden. Das hat der Stadtbezirksrat in seiner Sitzung gefordert. Bislang werden die Gleise nur mit einem Gitter abgetrennt. Die Politikerinnen und Politiker schlagen vor, zusätzlich eine Warnblinkanlage zu installieren.

"Der erwähnte Bahnübergang liegt in einer Kurve, in der die Bahnen relativ schnell fahren", sagte Jutta Schiecke (Bündnis 90/Die Grünen). Ihre Fraktion hatte den Antrag für mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer gefordert. "Wer das Sirren der Gleise nicht hört und zudem eher langsam unterwegs ist, kann durch die von der Haltestelle Bothfeld heranfahrende Bahn überrascht werden", sagte Schiecke. Am 5. September war an dieser Stelle ein Jugendlicher bei einem Unfall schwer verletzt worden.