﻿Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken will Budget für den Stadtteilladen aufstocken

Hannover. Mehr Geld für die Entsiegelung von Flächen, der Ausbau von Personalstellen im Verkehrsaußendienst und für den Stadtteilladen Stöcken: Der Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken hat in seiner jüngsten Sitzung über Änderungen zum städtischen Doppelhaushalt 2023/2024 abgestimmt. Sieben Anträge hat der Bezirksrat beschlossen. Angesichts des großen Defizits im Haushalt der Stadt Hannover bleibt abzuwarten, welche davon umgesetzt werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wünschen sich die Bezirksratsmitglieder

Geld für Entsiegelung und ökologische Aufwertung: Die Bezirksratsmitglieder haben beschlossen, dass finanzielle Mittel für die für Entsiegelung und ökologische Aufwertung zur Verfügung gestellt werden sollen. In welche Flächen das Geld investiert werden soll, steht noch nicht fest. Dadurch sollen die Auswirkungen des Klimawandels abgemildert und zugleich einen attraktiven Lebensraum geschaffen werden, heißt es im Antrag der Grünen.

Schutz vor Folgen des Klimawandels: Die Stadtteile sollen besser vor den Folgen des Klimawandels geschützt werden. Deshalb wollen die Bezirksratsmitglieder mehr Geld für Frischluftschneisen, den Hochwasserschutz und die Verlängerung des Stöckener Bachs zur Verfügung stellen. Der Vorstoß kommt von der Grünen-Fraktion in einem weiteren Antrag. Obwohl auch dieser letztlich beschlossen wurde, findet die SPD-Fraktion die Anliegen nicht konkret genug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schutz vor den Folgen des Klimawandels: In Hannover steigen die Temperaturen im Sommer immer weiter an. Der Bezirksrat will die Anwohnerinnen und Anwohner schützen. © Quelle: Thorsten Wagner

Unterstützung für den Stadtteilladen Stöcken: Für das Jahr 2023 sollen die Zuwendungen für den Stadtteilladen um 5.096 Euro auf insgesamt 80.981 Euro erhöht werden. 2024 soll der Betrag sogar auf 83.702 Euro steigen. Begründet wird der Antrag von CDU und SPD damit, dass für den Laden seit dem Umzug in des neue Stadtteilzentrum Miete gezahlt werden muss. Für den alten Standort sei kaum Miete angefallen. Daher sei es "nur gerecht, die Miete als Zuschuss dem Trägerverein zur Verfügung zu stellen", heißt es.

Digitales Arbeiten im Stadtbezirk: Der Bezirksrat bittet um notwendige Mittel, um den Mitgliedern des Bezirksrats bei Bedarf ein mobiles Endgerät, etwa ein Tablet, zur Verfügung zu stellen. Dafür sollen keine Ausdrucke mehr verteilt werden, was wiederum Ksoten spare. Kritik an dem Antrag von SPD und CDU gab es von den Grünen. Alle Bezirksratsmitglieder bekämen bereits eine monatliche Aufwandsentschädigung, von der man ein Endgerät bezahlen könne. Für Bezirksratsmitglieder ohne besondere Funktion beträgt die Aufwandsentschädigung monatlich 110 Euro plus Fahrtkostenpauschale.

Geld für digitales Arbeiten: Die Kommunalpolitiker wünschen sich Mittel für mobile Endgeräte. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

Mehr Personal für den Verkehrsaußendienst: Die Mehrheit des Bezirksrats will die vorhandenen 14 Planstellen für den Verkehrsaußendienst (VAD) so ausweiten, dass "für regelmäßige Streifengänge in allen Stadtbezirken ausreichend Personal zur Verfügung steht". Die 28 Halbtagsstellen sollen mindestens in Vollzeitstellen umgewandelt werden. Kräfte des VAD werden hauptsächlich in der Innenstadt eingesetzt. Außerhalb dieses Bereichs fänden Kontrollgänge nur bei Verdacht oder Problemanzeigen statt, so die Stadtteilpolitikerinnen und -politiker. Aber auch hier seien Kontrollgänge notwendig.

Kontrollen auch in den Stadtbezirken: Der Verkehrsaußendienst soll ausgebaut werden. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Administratorenstellen für Schulen: Die Bezirksratsmitglieder fordern die Stadt auf, Geld für die Stelle von Administratoren zur Verfügung zu stellen, die die technische Infrastruktur an den Schulen betreuen. Ziel sei es Lehrkräfte zu entlasten und die Unterrichtsversorgung zu erhöhen.

100.000 Euro für Sanierungen im den Stadtteilen: Der Bezirksrat wünscht sich für 2023 und 2024 einen Sammeltopf in Höhe von je 50.000 Euro. Dieser solle "Errungenschaften von 15 Jahren Sanierung" erhalten und sicherstellen.

Wie Bezirksratsbetreuerin Annette Spremberg mitteilte, werden die Anträge nun in den jeweiligen Fachausschüssen beraten und gehen dann zur Beschlussfassung in die Haushaltssitzung des Rates.

Von Sonja Scheller