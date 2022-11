﻿WOK-Museum, Theater in der List: Stadtbezirksrat will Hinweisschilder aufstellen lassen

Mann aus Lettland leblos am Hauptbahnhof gefunden: Erster Kältetoter in Hannover?

Sicherheitskräfte haben in der Nacht zu Montag am Hauptbahnhof einen Mann leblos vorgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Letten feststellen. Ist er das erste Kälteopfer in diesem Winter in Hannover?