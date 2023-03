﻿Neue Vorschläge für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Vahrenwald-List

Geschickter Schachzug oder pure Erpressung? Belit Onay hat mit den Klimaaktivisten der Letzten Generation eine Vereinbarung getroffen, dass Klebeaktionen in der Stadt ausgesetzt werden. So strittig dieser Deal auch ist, so sehr sorgt Hannovers Oberbürgermeister damit deutschlandweit für Schlagzeilen. HAZ-Leserinnen und -Leser loben ihn in großer Mehrheit dafür.