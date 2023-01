﻿Forscher aus Hannover: Warum Koran und Bibel mehr gemein haben als gedacht

Unfall in Hannover-Mitte Unfall in Hannover-Mitte

34-Jähriger schwer verletzt: Auto erfasst E-Scooter-Fahrer

Am Sonntagabend hat ein Autofahrer einen 34-Jährigen in Hannover auf einem E-Scooter erfasst. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei mus nun eine wichtige Frage klären: Was zeigte die Ampel an?