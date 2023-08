﻿Biber am Südschnellweg Hannover: Revier soll im Bereich der Rodungen liegen

Hannover. Im Ringen um die Verbreiterung von Hannovers Südschnellweg taucht offenbar ein neuer Akteur auf dem Spielfeld auf, der bei der Sache ein Wörtchen mitzureden haben könnte: der Biber. Der Nabu Niedersachsen hat der Region Hannover in ihrer Funktion als Untere Naturschutzbehörde zwei Exemplare gemeldet, die sich unmittelbar dort angesiedelt haben sollen, wo der Südschnellweg verbreitert werden soll.

Ihr Revier sollen diese an dem Tümpel haben, wo Aktivisten ihr Protestcamp gegen die Verbreiterung der Schnellstraße aufgeschlagen haben. Diese haben den Nabu auf die Tiere aufmerksam gemacht. „Das Vorhandensein der Biber wurde per Fotodokumentation und mit dem Einsatz von Wildkameras über einen Zeitraum von zwei Monaten überprüft. Es tauchten nachweislich immer wieder an derselben Stelle zwei Biber auf“, berichtet eine Sprecherin des Nabu Niedersachsen. Am vergangenen Freitag (18. August) habe man das der Region gemeldet.

Hier sollen Biber leben: Der Tümpel, der dem Protestcamp seinen Namen gegeben hat, liegt unweit des Südschnellwegs. © Quelle: Nancy Heusel

Nabu: Standort am Schnellweg gut für Biber geeignet

Der Nabu geht davon aus, dass sich die beiden Tiere nicht nur zum Fressen am Tümpel aufgehalten haben, sondern dort auch einen Bau errichtet haben. „Wir konnten beobachten, wie die Biber abgetaucht und dann nicht wieder aufgetaucht sind. Das lässt darauf schließen, dass sie zu ihrem Bau getaucht sind“, erklärt die Nabu-Sprecherin. Nach Einschätzung der Naturschützer ist der Standort für ein Biberrevier gut geeignet. „Es gibt im Sommer genügend Nahrung wie Kräuter, Gräser und Brennnesseln und im Winter ausreichend Holzvorräte, wenn sie sich von Rinde und dünnen Zweigen ernähren“. Ein wichtiger Faktor sei auch, dass der Teich im Sommer nicht trocken liege.

Das vom Nabu gemeldete Biberrevier soll ausgerechnet auf der Seite des Südschnellwegs liegen, die um rund zehn Meter verbreitert werden soll. Zahlreiche Bäume im Bereich des Teichs sollen laut Planungen gefällt werden.

„Nicht einfach möglich, die Tiere zu vertreiben“

„Laut Bundesnaturschutzgesetz ist der Biber eine streng geschützte Art. Der Tümpel kann nicht einfach zugeschüttet werden. Und es ist auch nicht möglich, die Biber einfach zu vertreiben, weil alle angrenzenden Biberreviere schon besetzt sind“, erklärt die Nabu-Sprecherin. Über das weitere Vorgehen müsse nun die Untere Naturschutzbehörde entscheiden.

„Wir haben hier von Anfang an Biber gesehen. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass diese hier auch wohnen“, berichten Aktivisten aus dem Protestcamp Tümpeltown. Als die Tiere jedoch immer häufiger gesichtet worden seien, habe man sich entschlossen, Wildtierkameras aufzustellen. „Die Biber tauchen in der Dämmerung auf und sind dann die Nacht über aktiv“, berichten die Aktivisten und zeigen auch deutliche Bissspuren an Bäumen am Ufer.

Wertvolles Biotop am Südschnellweg

Dass sich Biber am Teich am Südschnellweg angesiedelt hätten, zeige, „wie wertvoll so ein Maschgebiet als Biotop ist und wie absurd der Ausbau und die Zerstörung in der Leinemasch sind“, kritisieren die Aktivisten, die den beiden Bibern auch schon Namen gegeben haben. Im Camp heißen diese Egon und Gerda.

Was die Nabu-Meldung über das Biberrevier konkret für den Ausbau des Südschnellwegs und die ab Oktober geplanten Rodungen in der Leinemasch bedeutet, ist derzeit unklar. „Dem Fachbereich Umwelt der Region Hannover liegen Meldungen über Bibervorkommen im Bereich des Südschnellwegs vor. Die Angelegenheit wird derzeit geprüft“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Die für die Planungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nahm bisher keine Stellung dazu.

