﻿Biber am Südschnellweg: Warum das Verkehrsministerium keinen Grund für Bauverzögerungen sieht

Hannover. Nach der Entdeckung von zwei Bibern am Südschnellweg in Hannover sieht das niedersächsische Verkehrsministerium keinen Grund für Verzögerungen beim Baufortschritt. „Wir gehen nicht davon aus, dass die beiden gesehenen Tiere Auswirkungen auf den Zeitplan haben werden“, erklärt ein Sprecher am Freitag und verweist auf die Zusammenarbeit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit der unteren Naturschutzbehörde.

„Es wird sehr genau hingeguckt, eng begleitet und mit viel Bedacht vorgegangen.“ Dabei sei völlig klar, dass das unter naturschutzfachlicher Sicht so angegangen werde, dass es zu keinen Einschränkungen komme. Alles, was lebe, müsse gegebenenfalls umgesiedelt werden.

Auch das niedersächsische Umweltministerium sieht bislang keinen Grund zu Sorge. „Die Belange des Arten- und Naturschutz werden natürlich beachtet“, sagt ein Sprecher. Das sei dem Umweltminister sehr wichtig.

Wie die Biber entdeckt wurden

Die beiden Tiere sollen ihr Revier an dem Tümpel haben, wo Aktivisten ihr Protestcamp gegen die Verbreiterung der Schnellstraße aufgeschlagen haben. Genau dieser Tümpel soll wegen des Südschnellwegausbaus trockengelegt werden. Das Problem: Biber stehen eigentlich unter strengem Naturschutz.

Aktivisten hatten den Naturschutzbund (Nabu) auf die Tiere aufmerksam gemacht, der die Existenz der Nager bestätigt. „Das Vorhandensein der Biber wurde per Fotodokumentation und mit dem Einsatz von Wildkameras über einen Zeitraum von zwei Monaten überprüft. Es tauchten nachweislich immer wieder an derselben Stelle zwei Biber auf“, so eine Sprecherin.

Die Aktivisten im Tümpeltown genannten Camp freuen sich über die Gesellschaft der beiden Tiere – und begrüßen sie bei Instagram als neue Besetzer. Die Biber wurden auf die Namen Egon und Gerda getauft.

Die Aktivisten begrüßen die beiden Biber als neue Mitbesetzer: Die Tiere haben die Namen Egon und Gerda bekommen. © Quelle: Nancy Heusel

Biberbau in Tümpeltown – oder nur Fressbesuch?

Der Nabu geht davon aus, dass beide Tiere am Tümpel auch einen Bau errichtet haben. Vor knapp einer Woche seien die Nager an die Region gemeldet worden. Eine Umsiedlung, wie sie das Ministerium in Betracht zieht, könnte problematisch, da andere Reviere bereits besetzt seien. Im Großraum Hannover-Hildesheim soll es mittlerweile rund 600 Biber geben.

Um den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover gibt es seit Jahren Streit. Laut dem aktuellen Zeitplan dürfen ab Oktober die Bäume in der Leinemasch gerodet werden.

