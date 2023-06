﻿Kleingärtnerverein Waldesgrün: Hier summen 500.000 Bienen!

Waldheim. Es summt überall: Im Hintergrund rauscht der Messeschnellweg, im Vordergrund einige gedämpfte Radios und das geschäftige Sommertreiben des Kleingärtnervereins Waldesgrün. Am meisten aber summen die Bienen: Zehn Völker gebe es im Bienengarten des Vereins, erzählt der Vereinsimker Marcel Kroeger-Jannetti. „In der Spitze hat so ein Volk 50.000 Bienen.“ Eine halbe Million Bienen schwirren also durch die Luft des Gartens im Sonnenweg 76.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offiziell neu eröffnet habe der Bienengarten Mitte Mai, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Yvonne Prießnitz. „Aber wir hatten schon letztes Jahr tollen Honig.“ Das Projekt selbst gibt es seit 2014, damals förderte der Bezirksrat Döhren-Wülfel das Bienenhaus auf dem Grundstück mit 1200 Euro. „Das war in die Jahre gekommen und musste komplett neu gemacht werden“, sagt Prießnitz. Auch die Neugestaltung wurde vom Bezirksrat gefördert. Mittlerweile gibt es einen aufklappbaren Schaukasten, in dem die Bienen bei Arbeit beobachtet werden können. Und der Garten selbst ist durchgeplant: „Wir haben darauf geachtet, dass praktisch zu jeder Jahreszeit etwas blüht“, sagt Rita Schmidt, die sich um einen großen Teil der Bepflanzung gekümmert hat.

Idyll für Menschen und Tiere: Yvonne Prießnitz, Marcel Kroeger-Jannetti und Rita Schmidt mit den Bienen. © Quelle: Jan Fischer

Honig ab Ende Juli

Heraus kamen dabei im letzten Jahr gut 130 Kilo Honig, erzählt Kroeger-Jannetti, der hauptberuflich Küchenchef des Restaurants „Mary’s“ im Hotel Luisenhof ist. In diesem Jahr werde es vermutlich wegen des nassen Frühlings eher etwas weniger. Der Honig wird vom Kleingartenverein verkauft, und zwar direkt aus dem Garten von Yvonne Prießnitz. Sie habe auch schon Vorbestellungen, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Geschleudert würde allerdings erst nach der Lindenblüte, also gegen Ende Juli. „Noch lokaler geht es ja nicht“, findet Kroeger-Jannetti. Man wisse bei diesem Honig nämlich: „Die Biene war auch an meinem Kirschbaum.“ Finanzielle Interessen hätte der Verein dabei nicht. „Wir verkaufen den Honig, aber nicht auf Krampf“, betont Kroeger-Jannetti.

Wie auch der Honig nicht nur Vereinsmitgliedern vorbehalten ist, steht auch der Bienengarten der Öffentlichkeit offen. Im Rahmen der Aktion Offene Pforte kann der Bienengarten am 15. Juli und am 12. August besichtigt werden. Wer will, kann sich dann auch über Bienenhaltung im eigenen Garten informieren.

HAZ