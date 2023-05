﻿Das sind Hannovers Biergärten – die große Übersicht

Kostenfrei bis 18:39 Uhr lesen

Weidetor/ Messe Nord

Messeschnellweg in Hannover: Stau nach Unfall am Seelhorster Kreuz

Auf dem Messeschnellweg in Hannover ist am Donnerstag ein Transporter in die Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall nach Polizeiangaben verletzt. Zwischen den Anschlussstellen Weidetor und Messe-Nord gibt es aktuell einen kilometerlangen Stau.