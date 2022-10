Immer mehr Grundschüler in Niedersachsen haben Probleme in den Fächern Deutsch und Mathe. In einem bundesweiten Leistungsvergleich lesen, rechnen und schreiben die Jungen und Mädchen signifikant schlechter als viele ihrer Altersgenossen in anderen Ländern. Den hannoverschen Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch überraschen die Studienergebnisse nicht. Er stellt klare Forderungen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket