﻿Warum mehr Unterricht in der Grundschule allein nicht zu besseren Mathematikleistungen führt

Hannover. Die Ankündigung von Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne), dass Kinder an der Grundschule mehr Unterricht in Deutsch und Mathematik bekommen sollen, stößt beim Verband zur Förderung des Mint-Unterrichts Niedersachsen (MNU) auf große Zustimmung. Der Bildungstrend 2021 des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hatte ergeben, dass nur die Hälfte der Viertklässler die mathematischen Regelstandards erreicht. Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur mehr Unterrichtsstunden, sondern zudem die Schulen auch Diagnose-Instrumente zur regelmäßigen Lernstandserhebung erhalten.

Dieser Ansatz sei zu begrüßen, sagt Matthias Trauschke, MNU-Landesvorsitzender. Er verweist auf die Stadt Hamburg: „Mithilfe von regelmäßigen Kompetenztests gelingt es dort seit einigen Jahren, Lernbedarfe zu erfassen und schnell korrigierende Maßnahmen zu treffen.“

Datenbasierte Schulentwicklung

Auch Claudia Bax, SPD-Bildungsexpertin aus Hannover, lobt den Erfolg datenbasierter Schulentwicklung. Dies sei in einem Stadtstaat wie Hamburg natürlich einfacher umzusetzen als im Flächenland Niedersachsen. Aber grundsätzlich müsse geprüft werden, ob Bildungsreformen und Ressourcenzuweisungen auch tatsächlich eine Leistungssteigerung bei den Jugendlichen brächten. Es gehe nicht um Ideologie, sondern um Sinnhaftigkeit. Welche Maßnahmen eigneten sich, um Schülerinnen und Schüler zur Potentialentfaltung zu bringen, und was eher weniger? Auch für Hannover wünscht sich Bax, dass Schüler und ihre Entwicklung ähnlich eng datenbasiert begleitet werden wie in Hamburg – „damit niemand verloren geht“, auch nicht bei Schulwechseln.

Kritik am Ausstieg aus Vergleichsarbeiten

Für den MNU-Verband ist es fatal, dass Niedersachsen im Schuljahr 2019/2020 den Ausstieg aus den Vergleichsarbeiten im Fach Mathematik im Sekundarbereich I beschlossen hat. Der damalige Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte den Ausstieg aus den Vergleichsarbeiten damit begründet, dass man die Pädagogen entlasten wolle. Denn viele Lehrkräfte hatten sich immer wieder darüber beschwert, dass Vergleichsarbeiten ihnen nur Arbeit machten, aber gar nicht in die individuelle Notengebung der Schüler einfließen dürften. Auch Tonnes Amtsvorgängerin Frauke Heiligenstadt (SPD) hatte seinerzeit Vergleichsarbeiten gestrichen, um Lehrkräfte zu entlasten.

„Erst im Abitur stellt man Mathematikfähigkeiten der Schüler fest“

"Das ist ein falsches Signal", findet Trauschke: "Wer landesweite Querschnittsuntersuchungen von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erstmals mit der Abiturprüfung vornimmt, verliert wesentliche Entwicklungen aus dem Blick. Die im Ländervergleich zumeist schwachen Ergebnisse im Mathematikabitur zeigen dies regelmäßig." Noch schlechter seien die Ergebnisse der landesweiten Abschlussarbeiten am Ende von Jahrgang 10, die das Land aber gar nicht erst der Öffentlichkeit zugänglich mache.

Regelmäßige landesweite Lernstandtests gefordert

Trauschke fordert regelmäßige Kompetenztests an den Schulen, sowohl im Primarbereich als auch an den weiterführenden Schulen. Dies dürften jedoch nicht klassenweise durchgeführte, von Lehrkräften nebenbei entwickelte Lernstandserhebungen seien, weil dies nur zu einer Mehrbelastung der Fachlehrer führe, nicht aber zur Gewinnung von landesweit nutzbaren Daten über die Kompetenzen der Kinder. Es müsste professionalisierte landesweite Kompetenzerhebungen geben, deren Ergebnisse nicht kaschiert, sondern von Fachleuten ausgewertet würden. Daraus müsste dann Fördermaßnahmen abgeleitet werden. Genau dies habe in Hamburg dazu geführt, dass die Kinder bei länderübergreifenden Vergleichstests neuerdings in der Spitzengruppe rangieren.