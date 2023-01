﻿Revolutionäre Forschung: MHH-Team generiert Stammzellen im Labor

Hannover. Das Gerät sieht aus wie eine Schneekugel. Unzählige „Flocken“ wirbeln und drehen sich unermüdlich in einer rötlichen Flüssigkeit. Was aussieht wie ein Kinderspiel, ist Forschung auf höchstem Niveau: Hier produzieren Stammzellen gewissermaßen Immunzellen nach Wahl. Und für die Stammzellen hat kein Spender sein Blut zur Verfügung gestellt.

„Wir haben eine Technik entwickelt, die Immunzellen ohne Spender herstellen kann [NL1], die Zellen können sich unbegrenzt in Kulturen vermehren“, sagt Prof. Nico Lachmann von der Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und Forscher des Exzellenzclusters RESIST.

Blutspenden überflüssig?

Rund um die Uhr werden im Labor am Pädiatrischen Forschungszentrum der MHH Immunzellen generiert. „Wir sind gar nicht so weit davon entfernt, dass das Blutspenden teilweise überflüssig wird“, glaubt der Biomediziner. Bislang forschen Lachmann und seine Kollegen vor allem, um die Zellen in der Therapie etwa bei komplizierten Lungeninfektionen mit Antibiotikaresistenzen anzuwenden und neue Immuntherapien zu entwickeln, die in menschlichen Zellen funktionieren. Aber der Forschungsblick hat sich in diesem Jahr geweitet.

Das Verfahren kann auch für die Medikamentensicherheit eingesetzt werden, da die Immunzellen sofort reagieren, wenn sie mit einem verunreinigten Medikament in Kontakt kommen, eine wichtige und schnelle Warnstufe, um Blutvergiftung oder Fieberschüben vorzubeugen. Alle Medikamente, die per Infusion verabreicht werden, unterlaufen wichtige Tests bevor sie für den Menschen freigegeben werden, für die auch Tierversuche eine Rolle spielen. „Das ist aber seitens der EU ab 2026 nicht mehr erlaubt, unsere Immunzellen leisten da im Kontext der Arzneimittelsicherheit einen wesentlichen Beitrag um jegliche Wirkstoffe wie auch Impfstoffe zukünftig ohne den Einsatz von Tieren noch effizienter zu testen.“

Die Sicherheit der Medikamente revolutionieren

Professor Lachmann hat diese sogenannte iPYRO-Methode entwickelt, bei der neuartige, künstlich erzeugte Immunzellen eingesetzt werden, um Verunreinigungen in Medikamenten aufzuspüren. Die Methode des 42-jährigen Lachmann basiert auf menschlichen Zellen des Immunsystems, welche voll definiert und ohne Spenderin oder Spender im Labor hergestellt werden können. Dabei handelt es sich um Makrophagen (Fresszellen), die von sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen abstammen und in industrietauglichen Bioreaktoren gezüchtet werden.

Beim Paul Ehrlich Institut hat er einen Vortrag über seine Arbeit gehalten, er hat ein Patent angemeldet, „und einen Monat später kamen bereits erste Anfragen von Pharmaunternehmen“. Zudem hat ihn der Europäische Forschungsrat in diesem Jahr mit dem „ERC Proof of Concept Grant“ ausgezeichnet, eine entsprechende Auszeichnung hat er bereits. „Die Technik ist marktreif, und unsere Methode soll die Sicherheit der Medikamente revolutionieren, die durch eine Injektion verabreicht werden, also alle Injektionslösungen, Infusionen sowie Impfstoffe“, prophezeit Lachmann.

Menschliche Immunzellen im Labor hergestellt

„Die Zellen werden schon im Rahmen der Entwicklung zellbasierter Therapien eingesetzt und sollen nun zusätzlich Millionen Menschen zugutekommen, da mit ihnen sichere Arzneimittel hergestellt werden können“, meint Professor Lachmann. Die neuen Immunzellen ermöglichen es auch, weitere zukunftsweisende Testverfahren zu entwickeln, um die Gesundheitsforschung voranzubringen. Dies ist die Vision seiner neu gegründeten Arbeitsgruppe am Fraunhofer ITEM in Hannover. „Es ist wichtig, dass die Forschung den Weg in die Klinik, das heißt zurück an den Patienten, findet.“