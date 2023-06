Bis zu 30 Grad: Der Sommer erobert die Region Hannover

Hannover. Fahrradtour, Grillnachmittag, Familienausflug, Freibad – Hauptsache raus: Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) versprechen uns ein traumhaftes Wochenende mit Sonne satt.

Die Höchsttemperaturen könnten an die 30-Grad-Marke herankommen. Am Samstag und Sonntag soll die Sonne 16 Stunden scheinen – mehr geht nicht. Regenwahrscheinlichkeit: 0 bis 5 Prozent, sagt das Portal Wetteronline.de. Da gibt es fast keine Ausreden mehr: Ein Besuch im Freibad oder am Badesee ist fällig.

Könnte eine Idee für das Wochenende werden: Abtauchen im Freibad. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In der kommenden Woche hält das sommerliche Wetter zunächst an, in Richtung Wochenmitte soll es dann regnerischer werden.

