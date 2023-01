﻿Bis zu 600 Euro günstiger: Die Oberschule Lehrte-Hämelerwald setzt auf Chromebooks statt auf teure iPads

Die Oberschule Lehrte-Hämelerwald geht beim digitalen Lernen ihren eigenen Weg. Anstatt mit Tablets wie Kinder in Hannover lernen die Schüler dort mit Chromebooks. Die Geräte sind nicht nur deutlich günstiger in der Anschaffung für die Eltern, sondern haben auch noch andere Vorteile.

Hannover/Lehrte-Hämelerwald. Gedruckte Schulbücher oder schwere Ranzen? Das gehört an der Oberschule Lehrte-Hämelerwald seit gut zweieinhalb Jahren der Vergangenheit an. Alle Schülerinnen und Schüler – von Jahrgang 5 bis 9 – haben ein Chromebook, das mit dem Betriebssystem von Google läuft. Damit können sie nicht nur auf das Lernmanagementsystem Google Classroom, sondern auch andere Google-Programme und die digitalen Schulbücher zugreifen.

Ein Chromebook kostet Eltern keine 300 Euro

Schüler werden auf die Büroarbeitswelt vorbereitet: Wer mit einem Chromebook gelernt habe, könne auch schneller mit Office-Programmen umgehen, meint Lehrer Christian Scholz (47) von der Oberschule Hämelerwald. © Quelle: Tobias Wölki

Gekauft haben die Geräte die Eltern, aber mit einem Preis von weniger als 300 Euro sind Chromebooks von Herstellern wie Acer, Lenovo oder Asus deutlich günstiger als die iPads von Apple, für die sich die Stadt Hannover entschieden hat und für die Eltern zwischen 600 und 900 Euro (je nach Ausstattung und Zubehör) bezahlen müssen. Für Lehrer Christian Scholz, der die Oberschule Hämelerwald 2018 mitgegründet hat, liegen die Vorteile eines Chromebooks klar auf der Hand: „Sie sind deutlich günstiger als Apple-Geräte, langlebiger, haben eine integrierte Tastatur und bereiten die Jugendlichen besser auf die spätere Arbeitswelt vor, wenn sie zum Beispiel im Büro mit Office-Programmen arbeiten müssen.“

Während die Stadt Hannover damit argumentiert, dass Tausende Schüler- und Lehr-iPads sich viel leichter zentral administrieren ließen als Geräte anderer Hersteller, warnen andere Experten davor, sich zu sehr in die Abhängigkeit des US-Konzerns zu begeben. So experimentiert das Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter gerade mit Lernsticks und ausrangierten Firmenlaptops. Das sei nicht nur kostengünstiger, sondern auch nachhaltiger als alle drei Jahre ein neues Tablet anzuschaffen. Scholz von der Oberschule Hämelerwald verweist darauf, dass Google für seine Anwendungen neuerdings für acht Jahre Updates und Support zusichert.

Jugendliche drehen eigene Kurzinterviews

Anschaulicher Deutschunterricht (v.l.) Nele (14), Lisan (15), Ole (14), Matti (15) und Dominik (15) drehen ein Kurzinterview zum Stück „Creeps“. © Quelle: Tobias Wölki

An diesem Vormittag behandelt der 47-jährige Pädagoge mit seiner 9. Realschulklasse Lutz Hübners Stück „Creeps“, in dem es um drei junge Frauen geht, die in einer Castingshow um eine Moderatorenrolle konkurrieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen in Gruppenarbeit einen Videofilm erstellen, in dem sie die Auftritte ihrer Mitbewerberinnen kommentieren. Zur besseren Veranschaulichung spielt Scholz ein Kurzinterview mit einer Kandidatin aus der Heidi Klums Casting-Show „Next Topmodel“ ein.

Schüler finden digitales Lernen „einfach praktisch“

Der Umgang mit dem Digitalgerät ist für die Jugendlichen Alltag. Sie loben die Vorteile des digitalen Lernens: „Der Ranzen ist viel leichter“, sagt Nele (14). „Man hat alles dabei und kann keine Bücher mehr vergessen.“ Lisan (15) sagt, sie erledige alles mit dem Chromebook, benötige privat kein Tablet mehr und man könne sich mit dem Passwort auch von anderen Gerät aus in seine Lernumgebung einloggen. „Es ist einfach praktisch“, findet Matti (15). Ein Mitschüler könne ihm einen Mitschnitt übers Handy per WhatsApp schicken, den er den einfach mit dem Chromebook in seine Präsentation einbaue.

Lehrer Christian Scholz erläutert seiner Klasse, welche Aufgaben sie gemeinsam bearbeiten sollen. © Quelle: Tobias Wölki

Scholz spricht vom „Alltagsbegleiter“, in der Schule wie zuhause. Damit können man nicht nur lernen, sondern das Chromebook auch ganz einfach an einen großen Bildschirm anschließen, etwa für Videospiele oder andere Grafikanwendungen.

Kranke Schüler werden besser informiert

Ein weiterer Vorteil: Schüler können selbstständig Lernstoff wiederholen. Wer krank ist, findet im virtuellen Klassenraum Material und Hausaufgaben, kann auch hybrid in den analogen Unterricht zugeschaltet werden. Digitaler Unterricht heißt für Scholz nicht, dass seine Schüler nicht mehr mit der Hand schreiben. Mindestens einmal in der Woche lässt er sie eine längere schriftliche Ausarbeitung auf Papier anfertigen. Und die Jugendlichen finden, dass analoge Hausaufgaben genauso viel Spaß machen wie digitale.

Scholz sagt, über die Chromebooks könnten Schüler den Unterricht aktiver mitgestalten, lernten, eigenständig Probleme zu lösen. Gerade für kreative Beiträge biete die Technik viele Möglichkeiten. Statt Informatikunterricht ab Klasse 10 wie er in diesem Sommer in Niedersachsen flächendeckend eingeführt wird, hätte Scholz lieber praxisnahe Medienkunde ab Klasse 5. Damit könnten Kindern den Umgang mit multimedialen Werkzeugen, aber auch ganz einfach mit einer Tastatur lernen.