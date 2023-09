﻿IHK Hannover: Neubau im Zeit- und Kostenplan fertig

Hannover. Nur vier Jahre nach dem Planungsbeschluss hat Hannovers Industrie- und Handelskammer jetzt ihr neues Büro- und Versammlungshaus am Bischofsholer Damm bezogen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich bei der Eröffnung erleichtert. Auf ihn habe der bisherige Standort stets „ein bisschen wie ein Karnickelbau“ gewirkt: „Wenn ich nicht immer abgeholt und zurückgebracht worden wäre, hätte ich mich darin wohl verlaufen“, sagte er augenzwinkernd.

Seit der Nachkriegszeit war die größte IHK Niedersachsens am Platz der Kaufleute an der Berliner Allee (Cityring) ansässig. Das Gebäude war aber nach und nach um mehrere Villen am Schiffgraben und zwei Bürohäuser in der Königstraße erweitert worden, die „über unzählige Gänge und verwinkelte Treppen“ verbunden waren, wie IHK-Präsident Gerhard Oppermann erinnerte.

IHK-Neubau: Mut zur Veränderung

„Manchmal braucht es Mut zur Veränderung“, sagte Oppermann. Am 4. November 2019 fasste die Vollversammlung der IHK den Entschluss zum Neubau. Mit 54 Millionen Euro Gesamtkosten und knapp vier Jahren Planungs- und Bauzeit sei man exakt im Plan, lobte Oppermann. Die reinen Baukosten sollten rund 45 Millionen Euro betragen. Die IHK, die etwa 180.000 Mitgliedsunternehmen vertritt, hat sie weitgehend aus Rücklagen bezahlt.

Der Neubau auf einem ehemaligen Fußballplatz gegenüber der Netz-Zentrale der Bahn gilt mit seinen sieben Stockwerken als Hochhaus. Wegen der Höhe hat man von der kleinen Dachterrasse aus einen fantastischen Cityblick auf die Skyline der Innenstadt mit Rathaus, Nord/LB und anderen markanten Gebäuden.

Hochhaus mit Ausblick

Das Erdgeschoss mit seinem großzügigen Foyer, einer geschwungenen Treppe als architektonischem Akzent und dem eingeschobenen Plenarsaal bildet einen selbstbewussten Sockel. Die Etagen dazwischen sind modern und hell, aber ohne viele Schnörkel: Die IHK-Vollversammlung wollte ausdrücklich keinen Protzbau.

Die Bürofläche ist etwas kleiner als im Altbau, die Zahl der Konferenz- und Besprechungsräume aber hat sich verdoppelt. Man wolle ein „Ort des Austausches und der Vernetzung“ sein, sagte Präsident Oppermann. Auch für Seminare und Prüfungen ist wieder ausreichend Platz. IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt strahlte bei der Eröffnung. Seit 15 Tagen sei das gut 200 Beschäftigte starke Team im Neubau zu Hause, bisher habe alles geklappt: „Wir fühlen uns sehr wohl hier.“

Mehr als 250 Gäste

Oberbürgermeister Belit Onay bescheinigte der IHK, dass das Gebäude Aufbruch signalisiere. Die Stadt hatte das Grundstück bereitgestellt, das mit Stadtbahnanschluss und Schnellwegnähe eine gute Infrastruktur biete. Mehr als 250 Gäste waren zum Gratulieren gekommen, darunter Messechef Jochen Köckler, Sparkassen-Vorständin Jutta Barth, 96-Clubchef Martin Kind, Ina Bandemer als Sprecherin der Deutsche-Bank-Geschäftsleitung in Hannover, Handwerkskammer-Chef Peter Karst, Architektenkammerpräsident Robert Marlow, Landes-Wirtschaftsminister Lies und andere.

Konzipiert hat das Gebäude die hannoversche Immobiliengesellschaft BauWo. Die Baufirma MBN hat den Bau nach Plänen des federführenden Architekturbüros Determann + Wagner hergestellt.

Hochschule IU zieht in ehemaligen IHK-Hauptbau

Die bisherigen IHK-Gebäude am Cityring hat die Baum-Unternehmensgruppe von Gregor Baum gekauft. Nach Auskunft von Geschäftsführer Harald Siemens sollen sie ab Oktober zunächst im Inneren grundmodernisiert werden. In das Hauptgebäude will im kommenden Spätsommer die hannoversche Dependance von Deutschlands größter Privathochschule, der IU, einziehen.

Weniger Fläche, mehr Arbeitsplatz Der Neubau der IHK Hannover am Bischofsholer Damm ist ein architektonischer Spagat. Die Bürofläche im neuen Gebäude ist zwar etwa 20 Prozent kleiner als im Vorgängerbau (3000 statt 3650 Quadratmeter), aber die Zahl der dort eingerichteten Arbeitsplätze ist höher: Es sind 242 statt bisher 225. Das liegt vor allem an den problematischen Raumzuschnitten am bisherigen IHK-Standort. Die Beschäftigten waren auf sieben Gebäude verteilt, unter anderem zählten die Villen am Schiffgraben neben dem IHK-Hauptgebäude dazu, die über Bürobrücken miteinander verbunden sind. Die neuen Grundrisse lassen eine bessere Ausnutzung der Flächen zu. Die Zahl der Beschäftigten bei der IHK Hannover liegt bei rund 200. Mehr Arbeitsplätze gibt es deshalb, weil im Gebäude unter anderem auch die Clearingstelle des Wirtschaftsministeriums untergebracht ist, auch arbeiten dort die Beschäftigten der IHK Niedersachsen. Etwa verdoppelt haben sich die Fläche für Seminare und Veranstaltungen (von 1250 auf 2400 Quadratmeter) sowie die Zahl der Konferenz- und Besprechungsräume (von 7 auf 15), fast verdreifacht die Zahl der Parkplätze. Sie sind ebenerdig und in einer Tiefgarage angeordnet. Und verfügen teils über Ladeinfrastruktur für Stromautos. Es gibt aber auch Fahrradparkplätze, auch diese mit Lademöglichkeit. Verändert hat sich insbesondere die Zahl der Dachterrassen mit Innenstadtblick. Sie betrug vorher null und jetzt eins. med

