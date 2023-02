﻿Bismarckschule gewinnt bei niedersächsischer Mathematik-Olympiade

Hannover/Göttingen. Bei der diesjährigen niedersächsischen Mathematik-Olympiade in Göttingen, an der 230 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis 13 teilgenommen haben, hat die Bismarckschule den Schulpreis bekommen. Zudem erreichten in ihren Altersklassen Florian Elbrandt (Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium) sowie Arsenii Kovler und Lukas Yucheng Kleegrewe von der Bismarckschule und Simon Sandmann (Schillerschule) jeweils den 1. Platz. Silbermedaillen gingen an Uma Krishnan und Tim Sindelar von der Bismarckschule und Claudia Gaida (Schillerschule). Eine Urkunde für den 3. Platz erhielten Leon Chen (Leibnizschule), Yutong Li und Anton Hohage (beide Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium), Jonas Sagebiel (Bismarckschule) und Martha Struk (Schillerschule).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Preisträger aus der Region

Auch Mattis Riemer vom Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen bekam in seiner Altersklasse den 1. Platz. Zweiter wurden Jakob Reeder vom Gymnasium Langenhagen. Eine Urkunde für den 3. Platz erhielten Johannes Raitz von Frentz (Gymnasium Lehrte) und Elyas Al-Zamari (Otto-Hahn-Gymnasium Springe). Einen Anerkennungspreis gab es für Benjamin Georgi (Gymnasium Langenhagen) und Lukas Schulze (Gymnasium Lehrte).

Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. In Niedersachsen unterstützt die Stiftung NiedersachsenMetall den Wettbewerb finanziell. „Die Begeisterung, die die teilnehmenden Mädchen und Jungen hier zeigen, beweist, dass Mathe so viel mehr ist als nur ein trockenes Schulfach“, sagte Olaf Brandes, Geschäftsführer der Stiftung NiedersachsenMetall.