﻿Dunkle Gassen, Männergruppen und Catcalling: Wie sicher fühlen sich Frauen in Hannovers Innenstadt?

Eine aktuelle Umfrage des Bundeskriminalamts (BKA) zeigt: Frauen fühlen sich nachts deutlich unsicherer als Männer. Doch ist das auch in der Landeshauptstadt so? Ein Abend in Hannovers Innenstadt.

Abends in der Innenstadt: Zu später Stunde sind in Hannover viele Männergruppen unterwegs.

Hannover. Lautes Quietschen. Ein junger Mann in weißer Bomberjacke kommt mit seinem E-Roller zum Stehen. Den linken Fuß hat er auf einer Musikbox platziert, die auf dem schmalen Trittbrett des Rollers hin und her wackelt. Der Mann lacht, streckt seinen Kumpels zur Begrüßung die Faust entgegen. Aus der Box wummert der Bass, Techno-Sounds erfüllen den Platz neben der Kröpckeuhr. Männer wie er, die in großen Gruppen ihre Abende in der Innenstadt Hannovers verbringen, bereiten Rihab ein ungutes Gefühl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schlampe“, hat eben ein fremder Mann gezischt, als die 17-Jährige mit ihrer Freundin an ihm vorbeilief. „Das war schon ziemlich frech“, sagt sie in der Einmündung zur großen Packhofstraße. Während sie über die Situation erzählt, sind ihre dunklen Augenbrauen zusammengezogen, die Arme verschränken sich vor ihrem zierlichen Körper.

Durchatmen, Blick nach vorne, ernste Miene, weitergehen – keine Schwäche zeigen. So macht Rihab das, wenn sie ungewollt die Aufmerksamkeit fremder Männer auf sich zieht. Auch an diesem Freitagabend.

BKA-Umfrage: „Frauen fühlen sich nachts deutlich unsicherer als Männer“

Ein Blick auf die Kröpckeuhr verrät: Es ist 20.40 Uhr. Die Lämpchen der Weihnachtsbeleuchtung, die sich um die Äste der Bäume schlängeln, erhellen die Georgstraße. Der Himmel ist schwarz. Leer ist es in der Stadt noch nicht. Menschen spazieren in Richtung Bahnhof, einige von ihnen mit Einkaufstüten in den Händen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Nein", antwortet Rihab laut und unmittelbar auf die Frage, ob sie sich in der Innenstadt Hannovers sicher fühle. "Wenn ich allein hier bin, erledige ich meinen Kram so schnell wie möglich." Je später es werde, desto mehr achte sie darauf, nur helle und gut besuchte Orte aufzusuchen. Damit ist die junge Frau nicht alleine. Eine aktuelle Studie des Bundeskriminalamts (BKA) ist zu dem Schluss gekommen: Frauen fühlen sich nachts deutlich unsicherer als Männer. Rund 45.000 Menschen haben an der Studie teilgenommen.

Im Dunklen alleine in der Innenstadt unterwegs: Viele Frauen trauen sich das laut einer BKA-Umfrage nicht. © Quelle: Nina Hoffmann

Knapp 59 Prozent der befragten Frauen würden demnach Fremden nachts ausweichen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Das treffe dagegen nur auf rund 27 Prozent der Männer zu. Rund 41 Prozent der Frauen würden zudem vermeiden, nachts das Haus zu verlassen – dies tun rund 18 Prozent der befragten Männer. Alles eine Sache des Gefühls?

Die Kriminalitätsstatistik von Hannover gibt kein eindeutiges Bild: Die Zahl der Straftaten waren 2021 zwar deutlich rückläufig, die Polizeidirektion Hannover meldete einen Tiefstand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1988. Allerdings gab es wegen der Corona-Beschränkungen auch weniger Möglichkeiten, ein Verbrechen zu begehen. Und: Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung war 2021 mit 1542 Delikten auf einem Fünf-Jahres-Hoch, worunter allerdings sehr unterschiedliche Delikte fallen – die Bandbreite geht von Kinderpornografie bis zur sexuellen Belästigung.

Das sind die Catcall-Hotspots in Hannover

Dass Rihab sich unsicher fühle, hänge mit den oftmals sexuellen Kommentaren fremder Männer zu ihrem Äußeren zusammen. Diese verbale Belästigung ist auch unter dem Begriff Catcall bekannt. Die Gruppe Catcalls of Hannover will auf das Problem aufmerksam machen und schreibt solche Sprüche mit Kreide auf den Boden – dort, wo sie ausgesprochen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Hotspots der gemeldeten Sprüche: Der Hauptbahnhof, die Innenstadt, der Maschsee, der Raschplatz, das Steintor und die Limmerstraße. Viele Zusendungen kämen zudem aus der Bahn, teilt Lisanne Richter, die 25-jährige Gründerin der Gruppe, mit. Rund 18.000 Menschen folgen Catcalls of Hannover auf Instagram.

Mittlerweile werde auch der städtische Ordnungsdienst für sogenannte „spezielle Bedarfe“, darunter fällt auch das Catcalling, geschult, so Stadtsprecher Udo Möller. In der Nähe des Bahnhofs sei die Präsenz des Ordnungsdienstes zuletzt verstärkt worden.

Stadt und Polizei betonen jedoch, dass ihnen wichtig sei, auch das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. So bemühe sich die Verwaltung etwa „finstere Ecken“ möglichst energieeffizient auszuleuchten. Die Polizei Hannover wolle Ängste unter anderem durch verstärkte Streifen und Schwerpunkteinsätze nehmen, aber auch durch eine „hohe Kommunikation und Sensibilität der kontrollierenden Einsatzkräfte“, erklärt eine Polizeisprecherin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich sage immer, dass ich erst siebzehn bin“

Oft seien es deutlich ältere Männer, die Rihab nachrufen. „Ich sage dann, dass ich erst siebzehn bin“, erzählt sie. „Aber das interessiert die nicht.“

Für Rihab und ihre Freundin geht es nun weiter in eine Karaokebar. Ein breites Grinsen nimmt ihr Gesicht ein. „Da gibt’s Bubbletea“, sagt sie. „Kann ich sehr empfehlen.“ Sie dreht sich um und geht los – Arm in Arm mit ihrer Freundin.

Mit großen schnellen Schritten: Viele Frauen fühlen sich unwohl in der City. © Quelle: Nina Hoffmann

Gegen 22 Uhr leert sich die Innenstadt. Eine Gruppe aus sechs jungen Männern gerät in Streit. Zwei von ihnen heben die Fäuste, ein Bein saust nach vorne, trifft den anderen am Oberschenkel – ein Handy landet auf dem Boden. Der Streit endet so schnell, wie er entfachte.

Zigarette in der Hand für eine souveräne Ausstrahlung

Frauen, die alleine unterwegs sind, sieht man kaum noch. Marit ist eine Ausnahme. Die 50-Jährige hat die Mütze tief in die Stirn gezogen und obwohl sie wohl nur rund 1,60 Meter groß sein dürfte, geht sie große, schnelle Schritte über den Kröpcke. Ihre Finger umschließen eine Zigarette.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich sehe nicht besonders gefährlich aus. Mit Zigarette fühle ich mich souveräner“, sagt Marit. „Und notfalls kann die auch zur Waffe werden.“ Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen – das will an diesem Abend keine Frau.

Vor Belästigung habe Marit keine Angst, sie falle in ihrem Alter nicht mehr ins „Beuteschema“, vermutet sie. Nur vor einem Raub habe sie Bedenken. Sie atmet einen Schwall Rauch aus. Dann geht es weiter zum Bahnhof. Nach einem Essen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Innenstadt muss sie ihren Zug erwischen.

0 Uhr. Valeska und Nuschin steigen aus der Bahn. Sie sind wütend. Ein Betrunkener habe die 17-jährige Nuschin in der Bahn bedrängt, sei absichtlich auf sie gefallen. Später habe er eine weitere junge Frau belästigt. „Ich habe gesagt, er soll es lassen“, erzählt die 26-jährige Valeska. Er fragte zurück: „Was machst du, wenn ich es nicht mache.“ Eine Antwort auf diese Frage wusste Valeska nicht, dann beleidigte er sie als hässlich. Schließlich hätten Freunde des Betrunkenen eingegriffen.

Ihre Wut versuchen Valeska und Nuschin beiseite zu schieben. Sie wollen die Nacht noch genießen. Für Notfälle seien sie ausgerüstet. Valeska klopft leicht auf ihre Tasche. „Ich gehe nie ohne Pfefferspray raus“, sagt sie. Dann wenden sich die beiden jungen Frauen ab.