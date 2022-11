﻿Blackout-Gefahr: Darum sind Heizlüfter keine gute Alternative

Baulöwe Papenburg verteidigt Abfallofen in Misburg: „Es gibt genug Müll in Hannover“

Bauunternehmer Günter Papenburg hat kein Verständnis für Kritik an der von Enercity geplanten Müllverbrennungsanlage, die in Hannover-Misburg entstehen soll. In der 2005 eröffneten Anlage in Lahe sieht er „die schlimmste Umweltsünde überhaupt“. Baudezernent Vielhaber sieht in Misburg „Risiken“.