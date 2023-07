Region Hannover warnt vor Blaualgen im Steinhuder Meer

Steinhude/Mardorf. Die Region Hannover warnt: An den Badestellen am Steinhuder Meer, der Badeinsel in Steinhude und am Badestrand Weiße Düne in Mardorf besteht derzeit eine erhöhte Konzentration an Cyanobakterien, sogenannten Blaualgen. Besucher sollten dort besonders achtsam sein. Sie sollten die Bereiche meiden und besonders auf Kinder und Hunde aufpassen. Beim Schlucken von Wasser aus den betroffenen Bereichen kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen. Das Baden sollte vermieden werden.

Blaualgen: bläulich-grünliche Trübung des Wassers

Die Region bittet Badegäste, auf Trübungen im Wasser zu achten und die betroffenen Bereiche zu meiden. Zu den Ansammlungen der Cyanobakterien kommt es bei starker Sonneneinstrahlung und Windstille. Das Aufkommen kann sich auch in kurzer Zeit ändern. Schilder mit Warn- und Verhaltenshinweisen sind an den Badestellen aufgestellt. Anzeichen für starke Blaualgenentwicklung sind laut Region eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers, eine Sichttiefe von weniger als einem Meter, Schlierenbildung oder Ansammlungen am Ufer.

So sieht es aus: Bei bestimmten Wind- und Wetterverhältnissen kommt es zur Ansammlung von Blaualgen im Steinhuder Meer. © Quelle: Rainer Dröse (Symbolbild)

Während der Badesaison vom 15. Mai bis zum 15. September prüfen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Wasserqualität der Badestellen regelmäßig. Weitere Informationen zu den Badestellen in der Region bietet der Bäderführer der Region auf www.hannover.de.

