﻿Man weiß nie, was man kriegt: Beim Blind Date stellen sich Hannovers Stadtteile vor – inklusive Überraschung

Hannover. Kultur, Musik, Geschichte: Bei einem Blind Date der Stadtteilkultur „weiß man nie, was man kriegt“. Das macht die kostenlosen Angebote aber auch gerade so spannend, denn jedes Date ist einzigartig und von dem jeweiligen Stadtteil organisiert. Der Sahlkamp machte am Freitag, 18. August, den Anfang und bot einen Spaziergang und tolle Musik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich lebe seit 40 Jahren in Sahlkamp“, erzählte Annette Bochynek-Friske stolz den Teilnehmenden und startete ihre kleine Führung und das erste Kultur Blind Date der Saison. Auf diesem Date spazierte man den „Grünen Weg“ entlang zur Epiphania-Kirche und dann durch Bochyneck-Friskes eigene kleine Wohnsiedlung. Dazwischen plaudert sie über die Geschichte Sahlkamps, gibt interessante Alltagstipps und schwärmt von ihrem Viertel.

Der Sahlkamp ist ganz divers: Annette Bochynek-Friske erzählt, wie der Stadtteil gegründt wurde – und wie er die unterschiedlichsten Menschen anzieht. © Quelle: Tabea Rabe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem schon jahrelang geschlossenen Blumengeschäft der Familie Meyer kommt es dann zu einer ganz besonderen Überraschung. Denn Frau Meyer hat ihr altes Ausstellungshaus, in dem früher die Blumen überwintern durften, für ein kleines Konzert bereitgestellt. In diesem sogenannten Lost Place zwischen Palmen und Wüstenpflanzen gab Michaela von Pilsach auf ihrem Cello ein kleines Konzert. Ein perfektes erstes Date, dank dem sich sicher alle Teilnehmenden ein wenig in den Sahlkamp verliebt hatten.

Chopin, Bach und Co.: Von Pilsach lässt die Saiten ihres Cellos schwingen. © Quelle: Tabea Rabe

Es folgen noch sieben weitere Termine der Stadtteilkultur, in denen Musik, Kultur und menschliche Begegnungen an ganz besonderen Orten zusammengeführt werden sollen.

Am Mittwoch, 23. August, gibt es ein Blind Date in Mühlenberg um 18 Uhr. Treffpunkt ist der Ossietzkyring 48.

Am Donnerstag, 31. August, ist dann Bemerode dran. Auch hier startet es um 18 Uhr am Stadtteilzentrum KroKuS.

Am Montag, 11. September kann man sich um 18 Uhr an der Bushaltestelle Sternheimweg treffen, um ein Kultur Date in Davenstedt zu genießen.

Am Tag darauf trifft man sich um 17 Uhr in Bothfeld an der Stadtbahnhaltestelle Bothfeld.

Am Freitag, 15. September, ist Linden an der Reihe, um 18 Uhr trifft man sich dort auf dem Küchengartenplatz

Am Donnerstag, den 28. September legt Vahrenwald ein Blind Date aus – Treffen ist um 18 Uhr am Bahnhof Nordstadt.

Den Abschluss macht Ricklingen am 5. Oktober um 17 Uhr.

Die Blind Dates sind alle kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail erwünscht. Mehr Informationen gibt es online auf www.hannover.de/Kultur-Freizeit.

HAZ