Ein Haus des Blindenverbandes in Hannover soll wegen einer Modernisierung komplett geräumt werden. Der Mieterbund kritisiert das Vorgehen, von dem vor allem Blinde und Sehbehinderte betroffen sind. Der Verband verspricht, dass er „immer den Menschen im Blick“ habe.

Hannover. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen will ein Gebäude an der Gandhistraße in Kirchrode umfassend erneuern. Dafür sollen sämtliche 21 Parteien, darunter rund zwei Drittel Blinde oder Sehbehinderte, das in den 1960er Jahren errichtete Haus verlassen. Der Deutsche Mieterbund Hannover kritisiert das Vorgehen. Es entstehe der Eindruck, dass „die Mieter eingeschüchtert werden sollen. Für uns bleibt unklar, was die Gründe dafür sind“, sagt Reinold von Thadden, der Leiter der Rechtsabteilung beim Mieterbund in Hannover.