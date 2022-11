﻿Blitzer auf der Vahrenwalder Straße: Muss da Tempo 20 sein?

Tausendfach hat der Tempoblitzer auf der Vahrenwalder Straße in Hannover ausgelöst, weil Autos an einer Baustelle schneller als erlaubt fuhren. Aber warum hat die Stadt überhaupt Tempo 20 angeordnet, obwohl die Straße zweispurig ist? Und was sagt der ADAC zu dem Thema? Ein Besuch vor Ort.

Hannover. Der unauffällig-schwarze Tempoblitzer an der Vahrenwalder Straße in Höhe des Wasserturms verrichtet auch in dieser Woche seinen Dienst – obwohl die Ausfallstraße an der Stelle seit Montagfrüh wieder zweispurig befahrbar ist. Tausendfach sind Autofahrende während der ersten Baustellenwoche bereits in die Radarfalle getappt. Blitzen bei angeordneten 20 Kilometern pro Stunde – ADAC-Verkehrsexperte Nils Horschik hält das auf Anfrage dieser Zeitung für „nachvollziehbar, aber unglücklich“.

Mehr als 1000 Autofahrer schon geblitzt

Normalerweise ist die Vahrenwalder Straße an dieser Stelle auf drei Spuren für Autos befahrbar. Derzeit aber wird im Untergrund eine neue Gasleitung vergraben. Deshalb ist die Stelle für den Verkehrsfluss eingeengt, an den vergangenen beiden Wochenenden auf nur eine Spur; unter der Woche aber stehen den Autos hier immerhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Das aber kann nicht der Grund für das angeordnete Tempo 20 sein. Zeitgleich ist zum Beispiel der Schiffgraben wegen einer Baustelle in Fahrtrichtung Zoo von zwei auf eine Spur verengt, dort ist das Tempo nicht einmal auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Die Stadt begründet die strikte Tempo-Anordnung auf der Vahrenwalder Straße damit, dass die rechte Spur nach dem Aufgraben mit Stahlplatten abgedeckt wurde. Man kennt das von zahlreichen Baustellen, aktuell etwa am Schwarzen Bären, wo die mehrere Zentimeter starken Stahlplatten als Hindernis auf der Straße liegen und beim Darüberfahren Stöße im Auto erzeugen.

Stahlplatten in den Asphalt eingelassen

Auf der Vahrenwalder aber ist die Situation anders. Dort ist der Asphalt rund um die Baustelle so präzise aufgefräst, dass die Stahlplatten niveaugleich in den Straßenbelag eingelassen sind. Wer im Auto darüberfährt, merkt nichts vom Belagwechsel. Warum also diese strikte Temporeduzierung?

Ohne Schwelle: Die Stahlplatten auf der Vahrenwalder Straße in Hannover sind niveaugleich in den Boden eingelassen. © Quelle: Conrad von Meding

Das amtliche Regelwerk, die „Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA), sieht bei innerörtlichen Spurverengungen wie auf der Vahrenwalder Straße normalerweise Tempo 30 vor, sagt Horschik. „Die Landeshauptstadt ist dort aber Straßenbaulastträgerin, sie kann in besonderen Konstellationen davon abweichen“, betont der Laatzener ADAC-Referent für Verkehrspolitik. Zwar sei richtig, dass die Stahlplatte kein Anfahrhindernis darstelle, weil sie in den Bodenbelag eingelassen sei. „Aber der Stahlbelag stellt eine ganz andere Oberfläche dar als der Asphalt. Bei Regen kann es dort sehr rutschig werden, wenn jemand plötzlich bremsen muss.“

Alternative: Einspurig

Fachlich rechtfertigt das aus Sicht von Horschik die Tempo-20-Anordnung. „Die Alternative wäre gewesen, den Verkehr auch während der Wochentage einspurig zu führen und das Rechtsabbiegen Richtung Alter Flughafen zu untersagen. In der Abwägung hat die Stadt sich dafür entschieden, zugunsten des Verkehrsflusses lieber werktags zwei Spuren zu öffnen, dafür aber Tempo 20 anzuordnen.“

Mit Ankündigung: Schilder verweisen auf die umstrittene Temporeduzierung. © Quelle: Conrad von Meding

Dass die Stadt das Tempolimit per Radarkontrolle überwacht, nachdem tagelang zu schnell gefahren worden sei, könne der ADAC zwar aus fachlicher Sicht nachvollziehen, sagt Horschik. „Es ist für die Betroffenen aber hart, weil es so gut wie keine Toleranz gibt.“ Als Faustformel rechnen Autofahrende gern mit etwa 7 Prozent Tempotoleranz. Bei angeordneten Tempo 100 heißt das immerhin, dass man ungeahndet Tempo 107 fahren kann. Bei Tempo 20 aber heißt das, dass der Blitzer rechnerisch bei 21,4 Kilometern pro Stunde auslöst.

Schneckentempo-Blitzer nicht ungewöhnlich in Hannover

Ganz ungewöhnlich sind Blitzer bei derartig geringen Tempi allerdings nicht. Hannover kennt sogar Radarfallen bei Tempo 10. Die wurden jüngst in Ahlem verwendet: an der Petit-Couronne-Straße wegen direkt benachbarter brüchiger Asphaltstollen im Untergrund, nachdem zahllose Auto- und Busfahrer zu schnell fuhren. Die Stadt griff durch und blitzte.

Bei der Tempo-20-Radarfalle auf der Vahrenwalder Straße soll angeblich die Toleranz etwas höher sein. Dem Vernehmen nach ist der Blitzer nicht auf Tempo 20 eingestellt, sondern auf einen minimal höheren Tempowert. Wie hoch der liegt, will die Stadt nicht verraten – die Autofahrenden sollen sich schließlich an die Tempovorgabe halten.