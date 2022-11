﻿Blitzer-Falle Hannover-Vahrenwald: Lohnt sich ein Rechtsstreit?

1000 Tempoverstöße in nur drei Tagen: In Hannover-Vahrenwald wurden Anfang November viele Autofahrer zur Kasse gebeten. Ein Spezialist für Verkehrsrecht rät, wie sich zu Unrecht beschuldigte Temposünder wehren können.

1000 Mal geblitzt, und es ist was passiert: In der Vahrenwalder Straße sind viele Autofahrer in die Radarfalle getappt.

Hannover. Rund 1000 Tempoverstöße hat ein Radargerät in der Vahrenwalder Straße (stadtauswärts zwischen Sahlkamp und Alter Flughafen) in nur drei Tagen registriert. Wegen einer Baustelle durften die Autos und Laster nur 20 Stundenkilometer fahren. Viele Autofahrer empfinden das als eine Schikane.

Anwalt und Spezialist für Verkehrsrecht, Arne Ritter aus Hannover, stellt trocken fest: „Stadt Hannover und Region blitzen in diesem Jahr deutlich mehr.“ Das wird auch von den Zahlen gedeckt. Bislang hat die Stadt 3,5 Millionen Euro mehr an Bußgeld eingenommen. Bei der Region Hannover hat sich diese Einnahmequelle von gut 2 auf 3,8 Millionen Euro (Stand Ende September) im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Behörden begehen häufiger Formfehler

Anwalt Ritter weiß aus seiner 20-jährigen Erfahrung: „Die Behörden verstoßen oft selbst bei der Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten gegen geltendes Recht.“ Denn was sich so harmlos anhört wie „Ordnungswidrigkeit“, ist im Detail sehr kompliziert. „Es kommt vor, dass die Beschilderung mit dem Tempo-Limit nicht deutlich erkennbar ist“, nennt der Rechtsanwalt einen Grund, warum ein Bußgeld zu Unrecht erhoben werden kann.

Ein anderer häufiger Fehler, wenn sich der gemessene Wert nicht auf das angegebene Auto bezieht. So vermeldete die „Welt“ am 16. Mai 2016, dass ein Papagei mit Tempo 43 in einer Tempo-30-Zone „geblitzt“ wurde. Ein Kuriosum, das aber in deutlicher Weise zeige, wo eine mögliche Fehlerquelle bei der Messung liegen könne, meint Ritter.

Anwalt beantragt Akteneinsicht

Was also tun, wenn man als Autofahrer sich zu Unrecht als „Temposünder“ belangt fühlt? „In gar keinem Fall die Tat vor Ort oder auf dem Anhörungsbogen zugeben“, rät Ritter. Sonst kann man anhand dieses „Geständnisses“ belangt werden, selbst wenn die Messung fehlerhaft sei.

Ein Anwalt könne im Fall eines Rechtsstreits Akteneinsicht für seinen Mandanten beantragen. Und dann Fragen prüfen wie, ob das Radargerät und der Auslesecomputer über dieselbe Software verfügten, um Auslesefehler ausschließen zu können. Oder ob bei der Geschwindigkeitsmessung immer derselbe Bildausschnitt verwendet wurde? Auch ein häufiger Formfehler: Wenn Datensätze gelöscht wurden? „So muss man als erfahrener Anwalt prüfen, ob die Zahl der Messungen mit den Daten übereinstimmen“, sagt der Verkehrsrechtsexperte.

Gutachten können nötig werden

Vor Gericht prüfe der Richter nur, ob das Messgerät richtig aufgestellt und technisch in Ordnung gewesen sei. In diesem Fall trete eine Beweislastumkehr ein. Der beschuldigte Autofahrer müssen beweisen, dass nicht alles rechtens bei der Tempomessung gewesen sei. „In so einem Fall lasse ich gelegentlich ein Verteidigungsgutachten einholen“, sagt der Anwalt. Die Kosten dafür seien unterschiedlich, in der Regel 500 bis 3000 Euro.

Das Ergebnis des Gutachtens müsse der Richter bewerten. Eventuell sei dann noch ein zweites Gutachten nötig, sagt Arne Ritter. Dieser immense Aufwand und das finanzielle Risiko müsse man im Vorfeld abwägen. Die Kosten werden in der Regel allerdings von einer Verkehrsrechtsschutzversicherung übernommen. Der erfahrene Spezialist für Ordnungswidrigkeitenrecht sagt: „Einige Bußgelder habe ich aufgrund von Verfahrensfehlern vom Tisch bekommen.“

Von Thomas Nagel