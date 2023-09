﻿Neue Blitzer in Hannover: Das sind die genauen Standorte

Kostenfrei bis 13:33 Uhr lesen

Kriminalität

Unbekannter bricht in Kita der Humanisten Garbsen am Eichenpark ein

Ein oder mehrere Täter sind vermutlich in der Nacht zu Dienstag in die Krippe „Die kleinen Strolche“ am Eichenpark in Garbsen eingebrochen. Die Bürotür und Schranktüren wurden aufgehebelt. Nach ersten Informationen fehlt eine Kamera. Die Polizei sucht Zeugen.