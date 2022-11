﻿Mehr als 1000 Tempoverstöße in drei Tagen: Über diesen Blitzer ärgern sich Hannovers Autofahrer

Hannover. Ein mobiler Blitzer hat in dieser Woche im Norden Hannovers Temposünder im Visier. Seit Dienstagmorgen kontrolliert die Stadt Hannover Geschwindigkeitsübertretungen im Bereich einer Baustelle an der Vahrenwalder Straße – und hat in nur drei Tagen bereits mehr als 1000 Verstöße festgestellt. Das teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage mit.

Der Messanhänger steht in Richtung stadtauswärts zwischen den Straßen Sahlkamp und Alter Flughafen. Wegen der dortigen Baustelle gilt 20 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Baustellensicherung“, so Stadtsprecher Udo Möller. Aktuell würden Geschwindigkeitsverstöße ab 30 Stundenkilometer von der Messtechnik erfasst.

„So eine Geldmaschine habe ich noch nicht gesehen“

Wie häufig der Blitzer auslöst, das beobachtet ein Angestellter, der von seinem Arbeitsplatz direkt auf den Anhänger schauen kann. Vor allem in den Morgenstunden vor dem Berufsverkehr löse das Messgerät „mehrfach pro Minute“ aus. „Meistens trifft es die ersten drei bis vier Autos, die bei grüner Ampel auf den Blitzer zufahren“, sagt der Mann. Erst die dahinterfahrenden Autos würden das Auslösen des Blitzers bemerken und vom Gas gehen. „So eine Geldmaschine habe ich noch nicht gesehen“, fügt er mit Blick auf die Bußgeldeinnahmen für die Stadt hinzu.

Das sehen offenbar zahlreiche Autofahrer ähnlich. In der Facebook-Gruppe „Blitzer Hannover“ sind mehr als 48.000 Mitglieder. Hier ist der Messanhänger seit seiner Aufstellung am 1. November gleich mehrfach am Tag Thema. Zahlreiche User geben an, bereits geblitzt worden zu sein. Der Tenor in den Kommentarspalten ist entsprechend reserviert. „Reine Geldmacherei“, schreibt ein Mitglied. „Schön mit 80 durch ...“, eine andere Userin. Allerdings warnt ein Schild vor der Baustelle vor der Radarkontrolle.

Es blitzt: Dieser Messanhänger steht an der Vahrenwalder Straße. © Quelle: Frank Tunnat

Blitzer soll bald entfernt werden

Offenbar wird das Gerät bald von der Vahrenwalder Straße entfernt: „Die Messungen werden voraussichtlich bis Freitagmittag fortgesetzt“, so Stadtsprecher Möller. Wie viele Verkehrsteilnehmer es insgesamt zu eilig in der Baustelle hatten, dazu gibt es erst in der kommenden Woche konkrete Zahlen.

Erst kürzlich hatte die Stadt Hannover mitgeteilt, dass in diesem Jahr bereits knapp 10 Millionen Euro durch Bußgelder von Verkehrssündern eingenommen wurden. Das sind rund 3,5 Millionen Euro mehr als von Januar bis September des vergangenen Jahres. Bei der Region Hannover haben sich die Einnahmen in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar fast verdoppelt: Von etwas mehr als 2 Millionen auf 3,8 Millionen Euro.

Grund für den Anstieg ist der neue Bußgeldkatalog, der seit dem 9. November 2021 gilt. Wer innerorts zu schnell fährt oder auf Geh- oder Radwegen parkt, muss seit Januar mehr zahlen.